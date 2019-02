Incluirán a Grassi en el Registro de ADN de violadores

El cura Julio César Grassi, condenado a 15 años de prisión por abuso sexual y corrupción de menores, será sometido a una extracción de sangre para que sus datos genéticos sean incorporados al Registro Nacional de Datos Genéticos, vinculado a los delitos contra la integridad sexual.

La medida fue dictada por el Tribunal Oral Criminal 1 y el próximo miércoles los médicos le tomarán las muestras a Grassi en la cárcel de Campana, donde cumple la condena.

Grassi fue condenado en 2009 por dos casos de abuso sexual agravado y corrupción de menores a un chico de la Fundación Felices los Niños que estaba a su cargo. La condena fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires en 2016 y está firme.

Mangeri se negó

Jorge Néstor Mangeri, encarcelado en el penal de Ezeiza, condenado en 2015 por el Tribunal Oral Criminal N°9 por el femicidio de Angeles Rawson, en concurso ideal con el delito de abuso sexual, una condena confirmada en julio de 2018 por la Corte Suprema, estaba alto en la lista de presos a los que se buscaba para que entreguen su material.

El 6 de diciembre pasado, personal del Registro se presentó en el penal de Ezeiza: el TOC N°9 ya había autorizado la extracción de su muestra. Mangeri, sin embargo, según autoridades del programa, se negó a hacerlo y confirmó su decisión mediante la firma de un acta.

Mangeri dejó en el documento una frase desafiante: “Pedí desde hace cinco años este estudio y la Justicia siempre me lo negó. Ahora no acepto yo”.

Entonces, las autoridades del Registro decidieron ir por una vía inversa, pidieron la muestra de ADN de Mangeri tomada durante el caso y que según voces en el Ministerio de Justicia está conservada en el Cuerpo Médico Forense.

Sin embargo, fuentes en el Registro, aseguran que todavía no hay una respuesta del Tribunal que condenó al portero, que es el que debe autorizar cada proceso. Dotto afirma: “Le solicitamos al juez la toma de muestra en cumplimiento de la ley. Es una política de Estado para darle una respuesta a la sociedad y a las familias de las víctimas”.

El ministro Garavano afirmó: “Para avanzar con esta política de Estado es fundamental el rol de la Justicia, ya que son ellos los que autorizan la toma de muestras y la inclusión de perfiles en el Registro”.