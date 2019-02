“No me gusta que se quiera hacer la plancha por lo conseguido”

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, aseguró que no le gusta que a su alrededor quieran “hacer la plancha”, porque siempre lo movilizan los nuevos desafíos, y se abstuvo de confirmar el equipo que jugará mañana ante San Martín de Tucumán por la vigésima fecha de la Superliga.

“No me gusta que haya gente que quiera hacer la plancha cerca mío porque se consiguieron cosas eternas, eso me enoja; a mí me moviliza estar sentado acá y quiero nuevos desafíos porque estos son los momentos para poder cambiar y generar”, aseguró “El Muñeco” en una rica conferencia de prensa.

En este sentido opinó: “No me gusta sentarme en un lugar para observar todo luego de todo lo que pasó, muchos me lo dijeron, pero yo sigo estando, no me detengo, hay mucha buena energía para seguir consolidando, es un momentos para seguir intentando y no conformarse”.

En cuanto al equipo para jugar ante San Martín de Tucumán, el DT no dio detalles de la formación titular y aseguró: “Mañana voy a determinar el equipo que va a jugar y veré cuáles son las mejores opciones que me convencen más para este partido”.

Ante la consulta sobre el funcionamientos de los equipos de la Superliga, “El Muñeco” destacó: “Veo buenas intenciones en equipos que me entusiasma verlos, los dos que pelean en el campeonato (Racing y Defensa y Justicia) han hecho mérito para estar ahí, son dos equipos que han tenido momentos buenos”.

“Son entusiastas en cuanto a la forma y a la búsqueda, sorprende más Defensa porque con menos recursos y menos que perder genera lo que genera, Racing tiene un buen plantel, un buen entrenador y ha jugado muy bien, es una buena lucha”, agregó.

Y pidió que no olviden a River: “Es justo nombrar a River, nosotros estamos jugando mejor y hay que rescatarlo eso, en general cuando asumimos las iniciativas del juego es lo mejor y vamos a seguir insistiendo, imponer condiciones más allá de los rivales”.