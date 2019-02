“Ober”: algunos remiseros aguardan su implementación para sumarse

La nueva firma “Ober” que promociona un novedoso servicio de traslados que contará con recorridos fijos y se podrá compartir con varios pasajeros, que se difundió en las últimas semanas mediante una red social, genera división en los trabajadores del volante, ya que algunos de ellos aguardan su entrada en vigencia para sumarse y evitar pagar así un canon en concepto de base que se incrementa cada vez que sube la tarifa.

Además contarán con una importante demanda del servicio ya que la tarifa no será tan elevada, como sucede con los servicios vigentes y los trabajadores tendrán más viajes de acuerdo a las estrellas que se vayan ganando a medida que realizan su trabajo.

Cabe señalar que este tipo de traslado no está habilitado por la Comuna y con la simple difusión del servicio, desde la Asociación de Remises de Corrientes se oponen a su puesta en marcha. En tanto, desde el Municipio garantizaron que se implementarán controles para detectar el servicio que no tiene el aval legislativo para funcionar en la ciudad y por lo cual podrían sufrir serias multas.