Cerraron listas y el PJ tendrá internas en las Paso de Santa Fe

Cerraron las listas para las Paso del próximo 28 de abril en Santa Fe y casi todas las alianzas consiguieron acuerdos para la interna provincial y la nota saliente es la competencia que habrá en el peronismo entre Omar Perotti, con el apoyo de Cristina Kirchner, y María Eugenia Bielsa.

Sobre la tarde noche del viernes, centralizó la atención Bielsa, pues no se conocía, de manera oficial, quién la iban a acompañar y si, finalmente, jugaba contra Perotti en la interna peronista de las Paso tras la estrategia que ordenó Cristina Kirchner: apoyar a Perotti.

El kirchnerismo santafesino se encolumnó detrás del actual senador y ex intendente de Rafaela bajando respectivas precandidaturas de políticos K y marginó de la estructura a Bielsa, quien decidió competir de todas maneras acompañada de Danilo Capitani, senador provincial.

En tanto que Omar Perotti y Alejandra Rodenas conformarán la otra fórmula.

El justicialismo será el único partido con dos listas a gobernador y vice, fracasados los intentos de unidad que tanto pregonó Bielsa.

Por su parte, Cambiemos acomodó rápido la vidriera sellando acuerdos por una lista única.

El radical, José Corral, actual intendente de Santa Fe y la concejala rosarina del Pro, Anita Martínez conforman el binomio para gobernador y vice.

Por otro lado, por el Frente Progresista Cívico y Social, Antonio Bonfatti oficializó su candidatura para reemplazar a Miguel Lifschitz.

La compañera de fórmula del ex gobernador será la diputada provincial radical Victoria Tejeda.

Y por “Unite por la Familia y la Vida”, Miguel “Pato” Villanueva y Alternativa Federal presentó a Pablo Dibert y Claudia Quintero, entre otros.