Transporte: comenzarán a recibir aporte de Nación y aguardan compensación provincial

Desde el 1 de enero del corriente año, empresas que brindan el servicio de transporte dejaron de recibir subsidios que hasta el año pasado eran otorgados por Nación. Si bien ya rige un nuevo sistema de compensación, recién hoy comenzaría a efectivizarse aunque de manera parcial porque sólo percibirían recursos nacionales. Sostienen que necesitan también cobrar el aporte comprometido por parte de la Provincia para así poder paliar la situación.

“El período de vacaciones ya pasó y por eso, si o sí, ya tuvimos que empezar a recuperar la frecuencia que teníamos hasta diciembre”, contó a El Litoral el propietario de una empresa que brinda el servicio de transporte urbano en el interior. Recordó, en este contexto, que “estamos atravesando una situación difícil porque los costos no dejan de aumentar y ya se van a cumplir dos meses de la eliminación de los subsidios que anteriormente otorgaba Nación”.

Con respecto a esto, adelantó que “mañana (por hoy) nos acreditarían la primera cuota de 12 de un aporte que dará el Gobierno nacional a todos los que no tenemos Sube. Sería una compensación para quienes no contamos con ese beneficio”. Tras lo cual aclaró que “este pago correspondería sólo al mes de enero. Ojalá en breve puedan abonar lo correspondiente a febrero”.

Al respecto, señaló que “considerando las circunstancias adversas, servirá. Pero para sostener los servicios necesitamos que la Provincia también pueda comenzar a efectivizar las compensaciones fijadas, las cuales hay que tener en cuenta que sólo representan el 50% de lo que nos otorgaba Nación”.