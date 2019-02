Apipé: nuevo incidente reflotó la necesidad de modificar la legislación sobre los límites

Un nuevo incidente entre personas que estaban pescando en la costa de la isla Apipé Grande y la Marina de Paraguay, se difundió ayer en la comuna. Esto generó múltiples quejas por parte de lugareños. No obstante, desde el ámbito municipal señalaron a El Litoral que “lamentablemente la actual legislación habilita al vecino país a tener jurisdicción en nuestras costas. Hasta que no cambien la legislación, seguiremos siendo una isla argentina, rodeada de aguas paraguayas”.

Si bien en reiteradas oportunidades fue planteada la necesidad de modificar los límites en la zona que rodea a la isla, el reclamo se convirtió en una controversia en octubre del año pasado. Fue durante un torneo de costa que realizó la Municipalidad, el cual fue interrumpido cuando integrantes de la Marina de Paraguay les manifestaron que estaba prohibida la pesca allí.

Por aquel hecho registrado en videos que se viralizaron, el caso trascendió a nivel nacional y derivó, después, en una visita del propio canciller a la isla Apipé Grande.

En aquella oportunidad, el Gobernador insistió sobre la necesidad de consensuar cambios para que así ambos países, de manera conjunta, puedan no sólo pescar sino también controlar ese tipo de actividades en la zona.

De acuerdo a lo expresado luego por funcionarios de distintos estamentos, el caso estaría siendo motivo de análisis tanto en el ámbito legislativo como en la Cancillería. Sobre esto, desde el Municipio, al ser consultados por este diario recordaron que “es un tema que excede a nuestra jurisdicción. Como involucra a dos países, es algo que se debe abordar en Cancillería”.

En este sentido, indicaron que “en reiteradas oportunidades se elevaron pedidos desde acá, pero la verdad es que nosotros no podemos hacer nada. Pero está claro que es necesario que se adopten medidas para modificar la normativa vigente en el menor tiempo posible”.

Registro

El video que se habría grabado el pasado miércoles y al que ayer tuvo acceso El Litoral comienza con la advertencia por parte de integrantes de la Marina paraguaya: “Acá no se puede pescar, más arriba sí”.

El registro de imágenes dura aproximadamente 5:13 minutos y se puede observar a la embarcación paraguaya acercarse a la costa. Un lugar en el cual están tres pescadores sentados en territorio argentino. Algunos con los pies en el agua, otros sobre las piedras.

Al advertir que la embarcación se acerca, uno de los pescadores dice “ahí vienen para acá”. Se dirige a una cuarta persona que está filmando con su celular.

Pocos metros antes de llegar, el personal de seguridad, apaga el motor y lentamente se aproximan a la orilla.

“Buenas tardes señores”, dicen los efectivos con uniformes de camuflajes y salvavidas anaranjados. “Buenas...”, les responden, pero de inmediato resuena la advertencia: “Acá está prohibida la pesca señor”. “Estamos pescando para consumo nada más. Venimos a pasar el día”, atina a responder un hombre mientras acomoda las líneas entre las piedras.

“De acá para allá está prohibido. Pueden pescar para consumo, pero de esta parte hasta abajo está prohibido, pero pueden hacerlo más hacia el frente”, le dice un efectivo desde la proa mientras el índice de su mano izquierda dibuja un mapa en el aire y con la derecha sostenía una escopeta.

“La isla es Argentina... estamos pescando, no molestamos a nadie...”, le explican desde la costa. “Esta zona está prohibida, hay una ley, un convenio que se le permite desde esa casa hacia arriba. De allí hacia abajo está prohibido”, insiste el personal militar.

“Debería ser al revés...”, insiste el pescador. Y la respuesta inmediata es: “Bueno eso nos dicen a nosotros. Ustedes deben acatar la ley.

La discusión continúa varios minutos más hasta que la embarcación empieza a girar con rumbo a las aguas abiertas, encienden el motor y se retiran sin decir nada más.