Elegirán hoy a los embajadores y el viernes comienza el último fin de semana de carnaval

El playón del Club de Regatas será escenario, hoy desde las 21, de la elección de los embajadores nacionales y mejores trajes de carnaval. Las entrevistas comenzaron el lunes y continuaban ayer al cierre de esta edición. Será esta la antesala del fin de semana largo de carnaval que se extenderá desde el viernes hasta el lunes en el corsódromo Nolo Alías.

La elección de embajadores del carnaval es una iniciativa impulsada desde hace algunos años por los organizadores. Los ganadores son elegidos por un jurado especialmente convocado para esta actividad y no por los jurados de corsos que también eligen embajadores, y es por eso que los carnavales correntinos tienen dos representantes mujeres y dos representantes varones. También tienen doble elección de mejores trajes.

Tal y como sucedió el año pasado con Ará Berá, esta vez la comparsa Sapucay anunció que, institucionalmente, no presentará candidatos pues considera que las reglas y condiciones del certamen son poco claras, no obstante permite que sus comparseros se presenten en nombre de la comparsa si estos así lo desean.

“Todos sabemos el marco en que se desarrolló esta fiesta el carnaval pasado, las diferentes posiciones que hubo y los muchos enojos”, dijo el presidente de Sapucay, Mario Yonna, el lunes en el programa “A puro carnaval” emitido por Radio Dos, oportunidad en la que también marcó: “En el 2018 fue un evento con poca claridad en su desarrollo y estimamos que ahora no han cambiado mucho estas condiciones”.

Según informaron desde la empresa organizadora Fénix Entertainment Group, el lunes se realizaron entrevistas a los siguientes candidatos y candidatas: Gerónimo Aquino (Arandú Beleza), Rocío Zenon (Arandú Beleza), Angel Sosa (Sapucay), Camila Ayala (representante del Carnaval Barrial), Matías Nuñez (representante del Carnaval Barrial), Renzo Canpestrini (Copacabana), Karen Cheme (Ará Berá), Zamira Caran (Ará Berá), Emiliano Solís (Ará Berá), Sol Ailin Vogt (Arandú Beleza), Andrea Constantini (Kamandukahia), Miranda Chapenter (Arandú Beleza), Lucio Reig (Copacabana), Selene Bublits (Sambanda), Sergio Dellamea (Ará Berá), Katherina Segovia (Ará Berá) Aracely López (representante del Carnaval Barrial), Cristian Sabatini (Arandú Beleza), Victoria Aquino (Arandú Beleza), Yésica Sgroppo (Ará Berá), Maira Asct (Ará Berá), César Gómez (Copacabana), Gonzalo Yaya (Copacabana), Fernando Maidana (Ará Berá), Darío Sánchez (Arandú Beleza), Romina Bojorque (Samba Show), Yésica Sandoval (Arandú Beleza), David Galarza (Kamandukahia).

Fin de semana largo

Desde el viernes la fiesta de Momo vivirá el último fin de semana de carnaval y desde la empresa organizadora anticiparon que habrá sorteos todos los días en el Nolo Alías, y el lunes el premio mayor será un auto. Además, confirmaron que se están vendiendo entradas con promoción 3x2 para viernes y lunes.

Según dijeron, todos los días con la compra de una entrada se podrá participar de sorteos y el lunes se sorteará un auto 0 Km en el corsódromo.