Boca Unidos hace su presentación en el octogonal de la segunda fase

Boca Unidos buscará ratificar la gran campaña realizada en la primera parte del Torneo Federal A, cuando esta noche reciba la visita de San Jorge, de la provincia de Tucumán, con el que se medirá en el inicio de la segunda mitad del certamen.

El partido, correspondiente a la primera fecha del octogonal de la zona B, se jugará desde las 20 en la cancha del estadio ubicado en el complejo Leoncio Benítez, y será arbitrado por el santiagueño Francisco Acosta.

El conjunto aurirrojo viene de lograr la clasificación al cuadro principal de la Copa Argentina (enfrentará a Racing Club por los 32avos. de final en fecha, hora y estadio a definir), luego de dejar en el camino en la llave eliminatoria a Crucero del Norte, de Misiones.

Su objetivo, sin embargo, es lograr el regreso al campeonato de la Primera B Nacional, para lo cual deberá quedarse con una de las dos plazas de ascenso que otorga el Federal A.

Respecto al equipo que viene de ganarle hace una semana en el estadio del barrio 17 de Agosto al Colectivero por 1 a 0, el técnico Carlos Mayor hará dos modificaciones. Ingresarán Rolando Ricardone y Antonio Medina en lugar de Ariel Morales y Gonzalo Ríos, respectivamente.

Ricardone, quien se recuperó de un corte en la frente, ocupará el puesto de stopper por la derecha en la defensa, mientras que el “Toni” Medina hará su presentación en lo que será su segundo ciclo en Boca Unidos, al que volvió luego de 8 años como refuerzo, proveniente de Aldosivi de Mar del Plata.

Enfrente estará un aguerrido equipo tucumano, al que en la primera rueda de la fase inicial Boca Unidos venció en condición de visitante (1-0), sobre el final del juego, y con el que empató en Corrientes (1-1).

Los dirigidos por Víctor Nazareno Godoy se metieron en la segunda fase del Federal A con una segunda rueda espectacular, dejando afuera de la clasificación a Crucero del Norte. Por la Copa Argentina, si bien fueron eliminados por Unión, de Sunchales (5-5 en el global), remontaron un 0-3 de local y un 0-2 en el interior santafesino, con un hombre menos, para terminar igualando ambos partidos y quedar afuera por haber convertido un gol menos de visitante.

Pese a no tener en esta segunda fase a algunos importantes (se fueron los delanteros Javier Baik, Claudio Vega, Rubén Tarasco, y el mediocampista César Montiglio), Godoy se arregló para formar un plantel competitivo, donde se destacan Ricardo Tapia, goleador del equipo en la temporada, Emanuel Cuevas y Leonardo Valdéz.

Con relación al último partido oficial, jugado por Copa Argentina, en Sunchales, habría un solo cambio: en la delantera, Martín Peralta, uno de los refuerzos proveniente de Atlético Tucumán, ingresaría desde el inicio en lugar de Cristian Ibarra.

Esta noche Boca Unidos tendrá que estar muy concentrado, atento, y no levantar nunca el pie del acelerador, ante un conjunto que ha demostrado que no baja los brazos hasta el pitazo final, para buscar sumar ante su público los primeros tres puntos en el octogonal.