Detuvieron al ex suegro del hombre buscado por el asesinato del visitador médico

Por orden del fiscal José Ignacio Amallo, efectivos de la Policía Bonaerense detuvieron en las últimas horas al ex suegro del venezolano que mató de un balazo en la cabeza a Braian Fillip, un visitador médico de la localidad bonaerense de San Fernando de 28 años.

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, el detenido es Luis María Leme, un hombre de 52 años acusado de planificar el crimen junto a su hijo y el joven extranjero porque no estaba de acuerdo con que su hijastra fuera la novia del Fillip.

De acuerdo con la investigación, minutos después del hecho, Leme ayudó a la persona que tiró del gatillo, identificada como Roswil Nelson Belisario Bolívar (31), a repintar el auto utilizado durante el asesinato, como así también a ayudarlo a que escapara hacia Brasil. Es por esto que el fiscal lo imputó por el delito de "encubrimiento agravado" y ordenó su inmediata detención.

Todo ocurrió en San Fernando el jueves hacia las 10.30 en la calle General Lavalle al 2800, donde Belisario Bolívar, a bordo de un Fiat 147 de color negro, interceptó el vehículo del visitador médico y casi sin mediar palabra, le dio un balazo en el cráneo. Según testigos, el venezolano primero obligó a Braian a que se pusiera de rodillas y después lo mató.

Según la reconstrucción que pudieron hacer los investigadores, el homicidio fue el resultado de un macabro plan. Hace poco la hijastra de Leme había retomado una relación amorosa con Fillip algún tiempo después de haber sido la novia del venezolano. Esto, al parecer, llenó de furia al padrastro junto al ex yerno (que también era su empleado en un taller mecánico) y su hijo, planificaron el asesinato. De acuerdo con las fuentes, fue el hermano de la joven quien compró un revólver calibre 38 largo marca Golitat y se lo habría dado a Bolívar para matar a Braian.

Mientras tanto, en un allanamiento en el taller de Leme lograron incautar el arma utilizada y el Fiat 147, que no sólo había sido repintado de gris sino que tenía la patente cambiada. Por el momento, no hay rastros de Belisario Bolívar.