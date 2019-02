En plena ruta se incendió el vehículo de una ex concejal

En la Ruta Nacional Nº 12, en el tramo entre Posadas e Ituzaingó, se registró en la siesta de ayer el incendio de un vehículo conducido por la ex concejal ituzaingueña María Adela Escobar, según informaron en el portal “Ituzaingó Noticias”.

El hecho ocurrió a las 14 aproximadamente cuando la ex legisladora y médica volvía de la capital misionera en su automóvil Ford Kuga. “Hacía unos 15 días al parecer, que lo habían retirado del service y según los relatos de la doctora Escobar, el fuego se inició cuando se movilizaba por la Ruta 12 y a la altura kilómetro 1306, momento en que el tablero le indicaba un desperfecto en el motor y que debía detener la marcha de manera urgente”, señalaron.

“Escobar y su acompañante bajaron rápidamente del vehículo y advirtieron que del interior del baúl salía un intenso humo y comenzaban las primeras llamas. En vano fue la ayuda de otros conductores que detuvieron su marcha para tratar de apagar el incendio”, relataron.

“Juan Ayala, ex senador de la provincia, manifestó que la doctora Escobar se encontraba en perfectas condiciones en su domicilio descansando al igual que su acompañante, secretaria y amiga de nombre Juanita Casco”, concluyeron.