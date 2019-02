Anahí Chávez, la primera mujer árbitro goyana

Tiene 20 años y entró en la historia del arbitraje goyano al dirigir un partido en el certamen Nocturno Comercial y de Barrios realizado en el club Central Goya.

La noche del 30 de enero quedará en la historia del fútbol goyano, y no será por la obtención de un título, ni por haberse jugado algún clásico, no será por la presencia de un futbolista famoso, ni por una goleada histórica, tampoco siquiera serán protagonistas los jugadores, y hasta el resultado será una anécdota.

Esa noche será recordada porque su protagonista fue Anahí Jaqueline Chávez, la primera mujer en comandar una terna arbitral en el Torneo Nocturno Comercial y de Barrios que se realiza en el club Central Goya. Con tan sólo 20 años la estudiante de Educación Física encabezó la terna arbitral, que impartió justicia en uno de los partidos del certamen.

Cuando pisó el campo de juego, vestida de verde y negro, algunos aplausos bajaron de la tribuna, y una sonrisa se dibujó en la cara de la morocha, peinada con una colita, antes de dar el pitazo inicial, y luego de ello, comenzó su labor de impartir justicia deportiva.

Si bien es la primera vez que Anahí encabeza una terna, la joven ya contaba con experiencia dentro del campo de juego, dado que en varias oportunidades le tocó pararse sobre la línea de cal para asistir a sus compañeros como línea, y ya había tenido un buen debut en las ligas infantiles.

El partido transcurrió con normalidad, las decisiones que tomó fueron acertadas y no hubo ninguna jugada polémica, además de no dudar a la hora de sacar la tarjeta, el resultado es casi anecdótico, un 0 a 0. Al sonar el pitazo final, llegó el reconocimiento, no sólo de sus compañeros de terna, sino también de los jugadores que se acercaron a saludar a la joven árbitro goyana, con un gran futuro por delante.