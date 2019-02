El Enre sancionó a Transnea y en Corrientes esperan detalles

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) multó por incumplimientos contractuales a Transnea, por $11,2 millones. La resolución 21/2019 fue publicada en el Boletín Oficial.

El Enre sancionó a la transportista con el pago de $ 11.230.087,11 por incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal del Noreste Argentino.

Además, instruyó a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa) para que efectúe el débito sobre la liquidación de ventas de Transnea (Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino), con jurisdicción en las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes y Entre Ríos.

El secretario de Energía de la provincia, Arturo Busso, dijo a El Litoral que “esperan más precisiones respecto a las sanciones”.

Se debe recordar que el Gobierno provincial solicitó que se le quite la concesión a la transportista tras el colapso energético que afectó a Bella Vista por 36 horas en 2017.

Sin embargo, la sanción sería por un colapso energético que afectó a Corrientes, Chaco y Formosa en 2016.

Corrientes llevó ante el Gobierno nacional su queja por el servicio que brinda Transnea. En ese marco se solicitó el cambio de jurisdicción y el desplazamiento de la compañía.

Hace dos años, el Enre ordenó una serie de medidas, entre ellas una auditoría general, por lo ocurrido en la Estación Transformadora (ET) de Bella Vista, que provocó una serie de cortes en el suministro.

Se ordenó instruir sumario, formular cargos y eventualmente sanciones, contra la empresa transportista.

Dispuso además “la realización de una Auditoría General a Transnea SA con el fin de evaluar la organización de los recursos humanos y técnicos que realiza esa concesionaria y de determinar si la gestión de los mismos es la adecuada, tanto para administrar situaciones de normalidad en la red que opera, como las emergencias que se produzcan debido a eventos que pudieran dar lugar a indisponibilidades importantes y prolongadas de equipamientos del sistema de transporte, así como evaluar el estado general de mantenimiento de sus instalaciones y también cualquier otro aspecto vinculado a la correcta prestación del servicio”.

En los considerandos de la normativa, el organismo nacional señaló que personal del Enre conjuntamente con técnicos del Instituto de Investigaciones Tecnológicas para Redes y Equipos Eléctricos (Iitree) de la Universidad de La Plata, realizaron una inspección a la ET de Bella Vista a partir de la cual se determinó que “visto la cantidad de protecciones involucradas que no actuaron correctamente, se estima que ello se debe a la existencia de causas comunes a las mismas (alimentación, mantenimiento, obsolescencia, y lógica de funcionamiento).