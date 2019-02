Niños correntinos competirán en los campeonatos argentinos de ajedrez

Ambos pertenecen a la escuela de ajedrez de Uthgra Corrientes a cargo del profesor Samuel Gogna.

Del 1° al 5 de marzo la Federación de Ajedrez de Vicente López y la Federación Argentina de Ajedrez, organizan los Campeonatos Argentinos de Ajedrez Promocionales 2019, de las categorías Sub 8 años, Sub 10 años, Sub 12 años, Sub 14 años, Sub 16 años y Sub 18 años, femeninos y absolutos.

Sede área metropolitana: Los Campeonatos Argentinos Martelli 19 se desarrollaran en 2 sedes Ajedrez Stadium en Vicente Lopez en donde realizarán los torneos de todas las categorías y el CENARD – Centro de Alto Rendimiento Deportivo en el cual se desarrollaran seminarios, entrenamientos, simultaneas y varias actividades más.