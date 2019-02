Boca Unidos buscará definir el equipo que jugará en Mendoza

En la práctica de fútbol que realizará esta tarde en el complejo Leoncio Benítez del barrio 17 de Agosto, Boca Unidos buscará definir el equipo que se presentará el domingo en Mendoza ante Deportivo Maipú.

El partido frente al Cruzado, correspondiente a la segunda fecha del octogonal de la zona B del Torneo Federal A, se jugará desde las 18.15 en el estadio Omar Higinio Sperdutti, y tendrá el arbitraje de Esteban Javier Nasier de la Liga de Chascomús.

A pesar de la bronca por el empate del domingo en Corrientes ante San Jorge, el técnico Carlos Mayor dijo estar conforme con el rendimiento del equipo, más allá de las distracciones del final ante los tucumanos que le costaron dos puntos. Por este motivo es que no se esperan cambios en el equipo, y si los hay, se considera que serán mínimos.

Frente al Expreso Verde, Boca Unidos fue protagonista del juego, generando las mejores situaciones en el arco rival. Sin embargo, un descuido cuando el partido se moría, le privó de conseguir la victoria. “Esto nos tiene que servir de experiencia para lo que se viene”, manifestó Mayor en rueda de prensa.

En el entrenamiento de ayer, el cuerpo técnico ordenó un trabajo táctico entre ataque y defensa, donde no se pudo observar ninguna pista del equipo, ya que los jugadores fueron mezclados.

Programación

El Consejo Federal dio a conocer ayer el programa de partidos correspondiente a la segunda fecha de la segunda fase (Campeonato) del Torneo Federal A, así como los árbitros designados para la ocasión.

Octogonal Zona A

Domingo 10: 17 Sansinena de Bahía Blanca vs. Alvarado de Mar del Plata (Gerardo Méndez Cedro); 17 Gimnasia de Concepción del Uruguay vs. Unión de Sunchales (César Ceballo); 17 Camioneros de Luján vs. Sol de Mayo de Viedma (Maximiliano Macheroni); 20 Defensores de Belgrano de Villa Ramallo vs. Villa Mitre de Bahía Blanca (Santiago Ascenzi).

Octogonal Zona B

Sábado 9: 20.45 Sarmiento de Resistencia vs. Desamparados de San Juan (Nelson Sosa); 17 San Jorge de Tucumán vs. Huracán Las Heras (Rodrigo Rivero); 18.15 Deportivo Maipú de Mendoza vs. Boca Unidos (Esteban Nazier); 18.30 Chaco For Ever vs. Estudiantes de Río Cuarto (Carlos Gariano).