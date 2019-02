Desde hoy, la Provincia paga el plus de $500

El gobernador, Gustavo Valdés, confirmó ayer el cronograma del pago del adicional extraordinario correspondiente al mes de Febrero desde hoy.

Valdés, confirmó -a través de su cuenta oficial de Twitter (@gustavovaldesok)- el inicio del cronograma de pagos del plus extraordinario, no remunerativo, correspondiente a febrero que comenzará hoy y finalizará el lunes para todos los estatales activos y jubilados.

La liquidación se realizará en tres días. El pago comienza para los agentes con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3; continúa el viernes 8, para aquellos con documentos finalizados en 4, 5 y 6; y finaliza el lunes 11 –tramo disponible desde el sábado 9-.

A través del pago de este beneficio, el Gobierno provincial vuelca al mercado local unos 40 millones de pesos. El pago del plus extraordinario no remunerativo se inicia este jueves 7, día en el que percibirán los agentes con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3.

Por otra parte, el Ministro de Hacienda y Finanzas adelantó que se trabaja ya en la liquidación y flujo de pagos de las demás obligaciones del Estado para este mes: el adicional remunerativo de $4.500 y los haberes.

El adicional de $500 alcanza a un universo aproximado de 80 mil agentes dependientes de la administración pública, entre activos y pasivos, incluyendo jubilados municipales.