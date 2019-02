Igarzabal dará un paso al costado y la presidencia quedará para Saravia

El presidente de Mandiyú, Juan Ignacio Igarzabal, decidió dar un paso al costado. El titular del club Albo anunció que no completará su mandato, que vence en agosto de 2020, pero que previo a presentar su renuncia se asesorará legalmente.

Tras la unificación con Textil Mandiyú, hace casi dos años y medio, el mandato de Igarzabal siempre transitó por caminos pedregosos, a raíz de las luchas internas por el poder en el seno de una comisión directiva claramente dividida, que antepuso siempre apetencias personales por sobre el interés de la institución.

Una vez que se cumpla con la presentación de la renuncia, asumirá en su reemplazo el actual vicepresidente, Gonzalo Saravia, integrante de la facción opositora a Igarzabal, quien ayer se mostró en la práctica realizada por el plantel que participa del Torneo Regional Amateur en la cancha de Popular.

Atrás quedaron los festejos por el ascenso al Torneo Federal A, con un estadio de Huracán Corrientes prácticamente colmado, como hace mucho tiempo no se veía.

La ilusión de volver a mezclarse en el fútbol grande del interior, duró sólo una temporada.

Las deudas contraídas, y aún no saldadas, principalmente con los jugadores, la desaparición del Federal B, torneo al que descendió, y la continuidad de las disputas internas hicieron el resto.