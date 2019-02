Caso Ramoncito: la enfermera Patricia López, entre los 6 más buscados en la Argentina

Buscada. Desde el 2011 no se sabe nada de ella.

Hace más de siete años que no se sabe nada de la enfermera Patricia López, acusada de participar del asesinato en un rito satánico del niño Ramoncito González en la ciudad de Mercedes. Para la Justicia, ella se encargó de drogar a la víctima.

El Ministerio de Justicia yDerechos Humanos de la Nación en un enlace de su página http://www.dnrec.jus.gov.ar/masbuscados muestra a López entre “Los más buscados”, que es una base de datos sobre personas imputadas por delitos graves.

La base de datos creada y desarrollada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación consiste en un sitio web de acceso público con los datos nominativos y fotografías que permitan localizar a personas imputadas por delitos graves. Lo que se pretende es favorecer su ubicación y puesta a disposición de la Justicia.

La información es proporcionada en forma exclusiva a los juzgados, tribunales y fiscalías con competencia penal de cualquier jurisdicción del país, mediante un formulario disponible en:

http://www.dnrec.jus.gov.ar/masbuscados

Datos causales

Causa: PL1 14.836/06

Organismo requirente: Tribunal Oral Penal de la Tercera Circunscripción.

Fecha de Búsqueda: 14/05/2012

Hechos: Condenada a prisión perpetua como coautora de homicidio del menor Ramón Ignacio González; sucedió el día 7 de octubre de 2006 en la ciudad de Mercedes.

Calificación legal (delitos): Homicidio triplemente agravado (art. 80 inc. 2 y 6 del CPA) en concurso ideal (art. 45 y 54 del CPA), privación ilegítima de la libertad personal calificada (art. 141 en función del inc. 1° del art. 142 del CPA).

El crimen

El viernes 6 de octubre de 2006, Ramoncito salió de su humilde vivienda poco después del mediodía para dirigirse a la escuela. Su madre empezó a preocuparse cuando al anochecer de ese día no regresó. El sábado 7 radicó la denuncia de solicitud de paradero.

El domingo 8, poco antes de las 8, los ladridos insistentes de unos perros llamaron la atención de vecinos, que se dirigieron a un baldío a la vera de las vías y allí se encontraron con la macabra escena: el cadáver de un chico decapitado con su cabeza escalpelada. Los exámenes determinaron luego que fue violado y empalado.