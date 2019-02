Copacabana tomó riesgos y marcó la cancha en el primer show de comparsas

Verónica Echezarraga

Hace falta valentía para animarse a patear el tablero o salirse de las estructuras establecidas. En definitiva, hace falta valentía para tomar riesgos y quienes lo hacen son los que marcan la diferencia. Con menos presupuesto que sus pares, el miércoles por la noche Copacabana se animó a más y su show logró esa diferencia. Sapucay, la campeona 2018, la tiene clara, conoce la receta del éxito y se nota. Aunque no consiguió superarse a sí misma (respecto al año pasado), la comparsa del Gallo con un tema de corte histórico logró enganchar y mantener la atención del público. Si bien su propuesta fue atrapante, el hilo conductor resultó algo trillado. El espectáculo de Ara Berá fue notablemente superior al del 2018. El Rayo utilizó bien sus recursos (vestuario, repertorio y figuras), el relato fue bastante claro y atractivo, pero faltó una vuelta de rosca para conquistar al auditorio. Fiel a su estilo, Arandú Beleza usó el arte para hacer un llamado de atención a la sociedad. Sin voz en off ni diálogos y con un muy buen uso de las pantallas, la Verde y Blanca supo hacer llegar el mensaje con claridad y precisión.

Desde el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, las cuatro comparsas grandes habilitaron el miércoles la edición 2019 de los carnavales correntinos. La fiesta continuará hoy y mañana con desfiles en el corsódromo Nolo Alías, donde se sumarán las cinco agrupaciones musicales (Samba Total, Imperio Bahiano, Samba Show, Sambanda y Kamandukahia).

La noche inaugural fue buena, el show de comparsas comenzó apenas unos minutos más tarde de lo anunciado y durante toda la velada se respetaron los tiempos. A esto se sumó el imponente escenario (similar al del 2018) con pantallas led y una escalinata tipo teatro de revista que potenció notablemente las propuestas artísticas.

Factor sorpresa

Desafiante y arriesgada, así fue como Copacabana se presentó al público y al jurado en la inauguración de los shows de comparsas 2019. La soberana del carnaval con su tema “Mundo fantástico del carnaval” fue la primera en salir a escena el miércoles a la noche y lo hizo con una propuesta que parecía simple y bastante similar a la del año pasado, pero había una sorpresa y estaba al final.

¿Dónde dice que los shows deben cerrar con el espectáculo de su escuela de samba? Al parecer, en ningún lado, pero desde hace años las comparsas lo tomaron como un verdad que nadie se animaba a discutir, hasta que llegó Copacabana y lo hizo. La comparsa del “lorito” destruyó esa estructura y abrió un camino que quizás sirva a sus pares para animarse a innovar, pero innovar de verdad.

Sucedió de esta manera: el show de la escuela de samba y su bastonera Giovana Lacunza comenzó cuando el relato de la comparsa no había tenido un cierre, lo cual desconcertó a los habituales seguidores de este tipo de espectáculos. ¿Qué pasó con el rey momo? ¿Por qué no incluyeron a Corrientes en el recorrido que debía realizar Mitaí para salvar al carnaval? Esas y otras preguntas se respondieron luego de que una voz en off interrumpió a la batería preguntando: ¿esto fue todo? La batería, entonces, salió de escena y el relato continuó cuando los protagonistas descubrieron que Momo había sido escondido en Corrientes, la Capital Nacional del Carnaval.

Y aunque con eso alcanzaba para sacudir la cabeza de quienes observaban atónitos como quien mira una película con final inesperado, Copacabana sacó a relucir su chapa de primera comparsa correntina y con la imagen de fondo del galpón que tanto tiempo reclamaron y que este año consiguieron, agradecieron por tener “casa propia”.

Receta del éxito

Sapucay parece haber descubierto la receta del éxito porque desde hace varios años o gana, o pierde por muy poco. La comparsa del Gallo se desacostumbró a las derrotas abrumadoras y eso es bueno, pero por momentos peligroso para ella misma. Tanto, que si bien su espectáculo del miércoles fue superior al de las demás comparsas, no pudo superarse a sí misma respecto al 2018.

Llevar al carnaval un tema histórico como La Mansión de Invierno (construida en Empedrado a principios del siglo pasado) fue realmente un desafío que con mucha altura el Gallo supo enfrentar. Las imágenes de las barrancas, la reproducción en las pantallas de lo que fue el hotel original por dentro y por fuera, sumadas a las entrevistas realizadas a familias de la localidad de Empedrado, evidenciaron un buen trabajo de investigación y fueron un plus importante. A esto se agrega la caracterización de algunas de las personalidades locales, nacionales e internacionales que participaron de la inauguración del hotel y el desfile diseños de época.

Lo negativo de Mansión Sapucay tuvo que ver con la manera de contar la historia. Es que la comparsa optó por un relato de amor poco original que tuvo sabor a mixtura entre escenas de la serie de Netflix “Gran Hotel”, el musical correntino de Natalia Rodríguez “Bella Esencia” y una especie de “Cenicienta correntina”. Esto quitó brillo a una propuesta que tenía todo para encandilar.

La gran figura del show fue sin dudas Alfredo Ojeda personificando al jefe de mayordomos de la Mansión. Toda su presentación fue buena, pero marcó la diferencia cuando sin salirse del personaje y con total naturalidad socorrió a una de las niñas (de sapuquines) que se había caído en las escalinatas. Alfredo no sólo mostró ser un gran artista sino que sacó a la luz su calidad humana. La aparición de Carlos Lancieri fue, como siempre, uno de los puntos más altos del espectáculo pues supo condimentar con humor la típica historia romántica entre una sirvienta pueblerina (Florencia de Pompert) y un empresario porteño (Augusto Santoro), pero su tiempo en escena fue breve.

Hubo muy buen manejo del escenario y una vez más Sapucay se destacó por la cantidad y calidad de sus grupos de baile, una batería que personificaba a la banda de la policía y una muy buena actuación de la bastonera Nahiara Romero Ojeda.

Fuerza femenina

Ara Berá tiene grandes figuras femeninas y este año las supo aprovechar en su “Rapsodia Nocturna” con un relato en el que un grupo de guerreras lideradas por Titania (María José Maciel) salvan al mundo de las oscuras intenciones del Dr. Jekyll (Pablo Sotelo) quien intenta apagar el sol con la ayuda de distintos personajes de terror.

La propuesta de la comparsa del Rayo fue clara y el mensaje que dejó es que las mujeres y el amor salvarán al mundo. Muy acertadamente Ara Berá resaltó la figura de su gran bastonera Agostina Atrio en el personaje de la Luna de Sangre. Agostina es imponente y su presencia sedujo al público desde el primer minuto. El contrapunto con el Sol (Victoria Arguelles, actual embajadora del Carnaval) fue acertado, al igual que la constante aparición en escena de las guerreras.

Para las batallas entre las fuerzas de la oscuridad y de la luz, la comparsa eligió el baile antes que escenificaciones de luchas, y estas se libraron en distintos puntos del planeta. Ara Berá hizo bailar a sus comparseros y logró calidad y coordinación hasta en quienes no son profesionales de la danza. Utilizó muy bien el escenario tanto terrestre como aéreo, haciendo lucir a la gran bastonera con coreografía con aros en el aire, lo cual en un momento hasta produjo un pequeño accidente en el que Darío Harper (Mr. Hyde) recibió una patada que pudo disimular y seguir con el show.

La batería de Ara Berá está integrada por novias cadavéricas y Jacks, y su aparición en escena fue impactante, sobre todo por la inclusión de un cajón de muertos del cual salió uno de los integrantes de la batería. La bastonera Rocío Godoy se convirtió sin dudas en un espectáculo aparte.

Denuncia social

El tema que eligió Arandú Beleza fue jugado, ya que en su espectáculo interpeló a la sociedad a buscar un cambio, a dejar de culpar y asumir la responsabilidad de cada uno en el avance de los flagelos que afectan al mundo. La Verde y Blanca fue la única que no utilizó voz en off para dar curso a la historia.

Al igual que el año pasado, Arandú se ubicó entre las que mejor uso le dio a las pantallas, ya que con inscripciones fue desarrollando su relato. Debido a que su ingreso a escena se produjo a altas horas de la madrugada del jueves, no fue posible para este medio observar el show hasta el final, por lo tanto la crítica es más breve que la de las demás comparsas.

Esta noche tendrá lugar en el corsódromo Nolo Alías el primer desfile, en tanto que el próximo show será el miércoles que viene. De esta manera comienza la competencia que finalizará en marzo con el nombre de las campeonas 2019.