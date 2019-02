Candidatos en danza

Uno de los primeros nombres que se barajan para reemplazar a Bernardo Rodríguez es Claudio Polich, actual director de Entes Descentralizados, organismo dependiente del Ministerio de Obras y Servicios Públicos.

Polich ha cobrado protagonismo en Capital, donde se lo ha podido ver en cada obra que se presentó oficialmente y en varias recorridas por distintos barrios. Consultado sobre la posibilidad de asumir en el cargo vacante, el funcionario dijo a El Litoral: “Varios me saludaron, pero no sé nada. No hay nada”.

Polich compartió banca en el Concejo Deliberante de Capital con el ahora gobernador Gustavo Valdés. La relación entre ambos sería muy estrecha.

Otro de los candidatos apuntados para ocupar el Ministerio de Obras y Servicios Públicos es el interventor del Invico, Julio Veglia, quien ostenta el cargo desde 2018, también fue nombrado por Valdés.

Veglia se ha adecuado al ritmo de la nueva gestión, ya desde el Invico se ha avanzado en el prototipo local de viviendas sociales, cuestión que desvela al Gobernador.