Bauza contra los dirigentes: “No entienden nada”

Edgardo “Patón” Bauza cargó contra los dirigentes de Rosario Central al señalar que “se equivocaron y tomaron una decisión apresurada” al echarlo de su cargo, a la vez que afirmó que “no entienden de fútbol”.

“Se equivocaron y tomaron una decisión apresurada. Habíamos salido campeón después de tantos años, y si bien pensé en dejar el club después de la Copa Argentina, quería quedarme, no tanto por la Libertadores, que es difícil, pero tenía la ilusión de que Central podía seguir creciendo como equipo”, dijo.

En diálogo con Radio 2 de Rosario, el “Patón” añadió: “Los dirigentes nunca supieron que hice 108 goles ni que fui el máximo goleador ante Newell’s. Para mí no entienden de fútbol. Los dirigentes de Central, en su mayoría, no saben de fútbol y tienen que saber para sentarse a hablar y a escuchar al técnico”.

Más tarde, el ex entrenador de la selección argentina comentó que la reunión del sábado pasado con los directivos duró “20 minutos” y, acerca de su despido, dijo: “No pensaba que iba a pasar eso, pero esto es fútbol y pasó. Ya está decidido y es historia, me parece que no era el momento”.

En tanto, Bauza lamentó la derrota del elenco rosarino ante Sol de Mayo en el debut en la Copa Argentina: “Me dio mucha pena ver perder a Central con un equipo al que en teoría debería haberle ganado”.

Además, cuestionó la designación de Paulo Ferrari para que se haga cargo del plantel y consideró que el ex defensor “no tenía la experiencia para torcer una situación tan difícil como le tocó”, ante lo cual señaló que los dirigentes de Rosario Central “deberían haber elegido a (Cristian) ‘Kily’ González”, que actualmente se desempeña como director técnico de la Reserva “canalla”.

Luego se preguntó qué pasará con Ferrari si no obtiene un buen resultado en el corto plazo y en ese sentido dijo: “Esperá que pasé el partido de Belgrano porque se están manejando con resultados. ¿Qué van a hacer, lo van a sostener? Ojalá que lo sostengan. La gente va a ser muy difícil el día del partido”.

Finalmente, el técnico manifestó: “Me duele mucho lo que pasó, pero la historia la va a escribir lo que haga Central de acá en adelante, y tiene partidos muy importantes”.