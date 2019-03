Caso Jaitt: afirmaron que “están todas las hipótesis en juego”

“Estamos estudiando las cámaras para ver si hubo algún ingreso que no vimos ni el personal policial viera y que nosotros no tengamos indicadas quiénes son”, señaló Sebastián Fitipaldi, uno de los fiscales que investigan la muerte de Natacha Jaitt.

El fiscal consideró junto a su colega Diego Calegari que “en principio descartaría” las teorías conspirativas, aunque sostuvo que se investigan todas las variantes. “Están todas las hipótesis en juego. Nosotros investigamos para llegar a la verdad; se lo debemos a los familiares y a ella. No podemos hablar de asesinato ni de muerte natural hasta que no tengamos todos los elementos juntos; sería una irresponsabilidad”, agregó.

Por su parte, el fiscal Diego Calegari explicó que están abocados a trabajar en la revisión de cámaras. “Contamos con elementos objetivos y dentro de ello coinciden los testimonios en relación a que el cuerpo estaba boca abajo y luego se intentaron maniobras básicas que podría hacer cualquier persona con alguien que está mínimamente inconsciente”, comentó.