Gallardo: “Estamos atravesando un momento de satisfacción total”

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, respondió ayer a las referencias sobre el descenso a la B que hizo el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, y aseguró que la final de la Copa Libertadores que le ganaron en Madrid “superó todo y resaltó que a eso el hincha “millonario” “no lo olvida nunca más”.

Angelici había dicho que tocar fondo es irse a la B y Gallardo contestó: “Lo que ha pasado ya lo superamos, ni siquiera nos duele, lo que pasó en las finales del año pasado superó todo y el hincha de River tiene el recuerdo de Madrid que no se lo olvida nunca más”.

“Los hinchas de River estamos atravesando un momento de satisfacción total y tenemos que vivirlo como lo que es, algo que no se va a borrar nunca y que vive en nuestros recuerdos permanentemente y a cada rato me lo hacen saber los hinchas cuando les viene el recuerdo o una imagen de Madrid”, añadió.

En este sentido, el DT avisó: “Yo ese lujo de vivir de lo que pasó no me lo doy, porque debo pensar en los entrenamientos, en los partidos y los viajes, pero para los hinchas, cuando apoyan la cabeza en la almohada con tantos problemas y está el recuerdo de Madrid que te hace dormir con una acaricia al alma”.

En cuanto al equipo para enfrentar a Newell’s por la Superliga, mañana en el Monumental, Gallardo dijo que lo define hoy pero adelantó que Leonardo Ponzio puede descansar para jugar la Copa Libertadores la semana que viene ante Alianza Lima.

“Lo defino mañana, algunos cambios obligados hay que hacer y otros dependerán del viaje a Lima, esperemos encarar bien el sábado para acortar distancia a los de arriba para el lugar de las copas, va a ser duro pero tenemos que salir a la ofensiva para ganar”, consideró el Muñeco.

Además, dijo que Ignacio Scocco está mejor y anunció: “Fue sólo un susto lo que le pasó el martes y está concertado y la idea es que pueda empezar a sumar minutos luego de todos los problemas de lesiones que tuvo en estos meses”.

Asimismo, sobre la chance de jugar con Lucas Pratto retrasado y Matías Suárez con Rafael Borré de punta, explicó: “Lucas puede jugar para conectar con los volantes porque de los tres es el que mas reúne las característica de salir a buscar de enlazar, y Suárez y Borré son más rápidos para jugar en la línea ofensiva”.

En cuanto a las lesiones opinó: “Hemos recuperado a Enzo (Pérez) que va a jugar y el resto algunas son lógicas de un equipo que no tuvo descanso, pero se hace todo más explosivo cuando se suman las traumáticas como la de Palacios o Casco, pero hay que estar tranquilo y buscar soluciones”.

En tanto que sobre la clasificación de Palestino al grupo de la Copa destacó: “La copa es difícil y hay que remarcar esto que pasó que quedó afuera San Pablo y el equipo colombiano y llegó Palestino que a priori era más accesible; eso demuestra lo parejo que es todo”.

En esta línea de respuestas, el entrenador sumó otra reflexión: “Por ejemplo, tenés a Racing Club y Defensa y Justicia que son los mejores acá en el torneo y quedaron afuera en la sudamericana, no se facilitó nada, es duro jugar internacionalmente y para ganar hay que superar a todos los rivales”.

En otro orden de cosas, Gallardo dijo de Juan Fernando Quintero: “Juanfer viene de vivir un momento difícil, falleció su abuelo que es muy importante para él, lo estamos acompañando y el domingo estará para poder volver a enfocarse y seguir en este nivel”.

Sobre la actualidad del colombiano rescató: “Lo hablamos este año para que tenga más continuidad en el juego, le dijimos que íbamos a necesitar de él un compromiso mayor y que tenía que involucrase más con el juego y estar cerca del área porque ahí es contundente y puede hacer pesar su categoría”.

Por último, River quedará concentrado hoy a la tarde y los probables titulares serían: Franco Armani, Lucas Martínez Quarta y Javier Pinola; Camilo Mayada, Bruno Zuculini, Enzo Pérez y Nicolás de la Cruz; Lucas Pratto, Matías Suárez y Rafael Santos Borré.