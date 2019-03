Mayor cambió más de medio equipo en la práctica de fútbol

El ensayo futbolístico que realizó ayer Boca Unidos llegó con sorpresa. De cara a lo que será una nueva presentación por el Torneo Federal A de fútbol, el entrenador Carlos Mayor realizó seis cambios en el probable equipo titular respecto al que jugó frente a Chaco For Ever el pasado fin de semana. De las variantes, dos son obligadas y el resto obedece a cuestiones tácticas.

Las bajas confirmadas son las de Leonardo Baroni que llegó a la quinta tarjeta amarilla y deberá cumplir con una fecha de suspensión, en tanto que Fabio Godoy está afectado por una sobrecarga muscular y ayer solamente trotó a un costado del campo de juego.

El lugar del defensor sería ocupado por Gabriel Morales, mientras que por el volante ingresaría Matías Espíndola.

Por su parte, después de purgar dos fechas de suspensión, el delantero Cristian Núñez recuperaría su lugar entre los once iniciales desplazando a Julio Cáceres.

Claro que el DT no terminó ahí con las pruebas. Porque decidió los ingresos de Martín Ojeda, Gustavo Mbombaj y Nicolás Ledesma, para ocupar los lugares de Ataliva Schweizer, Alejandro Leani y Antonio Medina.

Ojeda y Mbombaj habían perdido sus respectivos lugares entre los titulares por bajo rendimiento según la óptica del cuerpo técnico.

Mientras que Ledesma, ya tuvo minutos en cancha durante el 2019, jugó junto al “Negro” durante la primera fase del certamen pero después debió ser operado.

De esta forma, Boca Unidos recibirá el próximo domingo a Desamparados de San Juan con estos once: Alejandro Medina; Rolando Ricardone, Oscar Carniello y Morales; Leonel Niz, Espíndola, Ojeda, Mbombaj y Martín Fabro; Ledesma y Núñez.

La preparación del conjunto boquense seguirá hoy con trabajos tácticos específicos de acuerdo al rival de turno.

Boca Unidos y Desamparados se enfrentarán el domingo 3 en la cancha principal del Complejo Leoncio Benítez desde las 19 con el arbitraje de Nelson Bejas de Tucumán. El partido corresponderá a la quinta fecha del Octogonal B del Federal A. El equipo correntino marcha en la última ubicación del grupo con 1 punto, mientras que los sanjuaninos están segundos con 8 unidades