Matías Morla dio a entender que hay un cuarto hijo de Maradona en Cuba

(La Nación) En diálogo con Intrusos, el letrado mencionó la existencia de un presunto cuarto heredero no reconocido: "Cada vez que voy a Cuba hay comentarios de que hay más hijos de Diego. Tampoco son diez. Uno seguro, aparte yo lo vi y tiene los rasgos de Diego Jr. y es igual a Maradona. Tiene apariencias físicas similares a Diego y vive en Varadero".

Ante las preguntas del conductor del ciclo, Jorge Rial, Morla contó cómo fue su encuentro con el joven en cuestión. "Estaba en un hotel con Javielito [uno de los tres hijos no reconocidos de los que se tenía constancia] y cayó este chico, que me quería conocer, pero tuve un diálogo muy corto con él; Diego en ese caso me dijo que no conocía a la madre", explicó. "Cuando Diego estuvo en Cuba tuvo una vida desprolija y podría haber más hijos, pero en concreto no hay más demandas", sumó.

Además, el abogado habló de la relación de Maradona con los tres hijos cubanos. "Hace tres años que Diego los ayuda económicamente. Piden cuando necesitan algo, son gente amable y no son extorsivos. Todo el entorno de Diego estaba al tanto de la situación", detalló.

De ser hijo de Maradona este cuarto cubano, Maradona tendría en total 9 hijos [ Dalma, Gianinna, Diego Jr., Jana, Dieguito Fernando, a los que se suman Joana, Lu, Javielito y el nuevo hijo del que habla Morla]. De esta manera faltarían solo 2 para completar los once del equipo con el que ironizó Gianinna, la segunda de las herederas que tuvo Diego con Claudia Villafañe.

La serie inspirada en El Diez

Sobre la biopic de Maradona, Morla contó: "Diego no tiene nada que ocultar, quiere mostrar sólo la verdad de su vida y está chequeando permanentemente los guiones. La serie va a mostrar la verdad sobre Villafañe".