Malvinas: prevén la asistencia de más de 4 mil personas en el acto provincial del 2 de abril

El acto central en la provincia para conmemorar el próximo 2 de abril el 37° aniversario de la Gesta de Malvinas se desarrollará este año en la localidad de Ituzaingó y para la ocasión prevén la participación de más de 4 mil personas. Así lo anunciaron en un encuentro desarrollado en la mañana de ayer en Casa de Gobierno, presidido por autoridades provinciales, legisladores y dirigentes de los ex combatientes correntinos.

En esta ocasión, la ceremonia, que incluye un nutrido desfile, se llevará a cabo en el flamante corsódromo ituzaingueño, una infraestructura que también albergará a diversos eventos masivos en la localidad. Y este acto malvinero será el primero.

Las actividades del 2 de abril iniciarán a las 18, pero el programa completo se dará a conocer en las próximas semanas en una conferencia de prensa que los organizadores llevarán a cabo en Ituzaingó, según indicaron a El Litoral.

“Malvinas es para Corrientes una cuestión irrenunciable”, destacó al respecto el ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni, quien presidió la conferencia de ayer en el Salón Verde, acompañado por el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani, y José Galván, titular de la Dirección Malvinas Argentinas del Gobierno provincial, y dirigente malvinero.

“En Corrientes, Malvinas es recordada todo el año, no sólo el 2 de abril”, dijo Galván, para luego destacar el apoyo de la Provincia a los ex combatientes, teniendo la causa malvinera como política de estado. Al respecto recordó la serie de construcción de sedes de centros de ex combatientes, iniciado en la gestión de Ricardo Colombi y la continuidad en la administración del actual gobernador, Gustavo Valdés.

También resaltó que “de los 649 soldados caídos en la guerra, 49 fueron correntinos”. Pero además destacó un dato oscuro del presente de los ex combatientes: “Lamentablemente, hoy se registra a nivel país un ex combatiente muerto por día”. Por eso, Galván destacó la necesidad de apoyo y contención estatal al sector.

Por su parte, el diputado José Fernández Affur, organizador del acto provincial del 2 de abril desde hace tres años (Mercedes, Curuzú Cuatiá y ahora Ituzaingó), explicó que “además de las tribunas que dispone el Municipio, en el corsódromo se agregarán 2.500 más para una capacidad total de 4.000 personas sentadas”. Esta cantidad, agregó, duplicará al total de asistencia registrada en los últimos dos años.

Finalmente, el ministro López Desimoni hizo uso de la palabra y señaló: “En Corrientes Malvinas es una política de estado y es una de las pocas provincias del país en tener esta prioridad”. Al respecto señaló que este acto servirá especialmente para “la veneración y el homenaje que debemos rendir a quienes defendieron nuestro suelo patrio”.

Tras destacar la construcción de los centros de ex combatientes en cada localidad desde 2010, a cargo de la Provincia, Desimoni resaltó el apoyo esencial del Gobierno para que el año pasado pueda haber viajado un contingente de ex combatientes correntinos a las islas, a la vez que anunció que para este año se espera que otro grupo también pueda viajar a Malvinas.

Además, consignó: “Seguimos trabajando con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y de manera continua con profesionales forenses para la identificación de los restos de ex combatientes que estaban en tumbas NN”. En este sentido indicó que “otros dos cuerpos han sido identificados recientemente”.

Por todo ello, el funcionario invitó a participar del acto del próximo 2 de abril en la ciudad de Ituzaingó, como una manera de reivindicar la causa y homenajear a los ex combatientes, a los caídos como a los que volvieron y siguieron con la lucha. “Esperamos que vaya mucha gente, para que de esa manera, Malvinas vuelva a brillar en el corazón de todos los correntinos”, concluyó.

En la parte final del encuentro en Casa de Gobierno, sonaron los acordes del veterano Aníbal “Pepe” Verdún, quien interpretó algunos chamamés de su repertorio relacionado con Malvinas, como “Ganso Verde” y “Los Ramones”, para cerrar con “La Calandria”.

Además de los mencionados funcionarios, participaron el ministro de Justicia, Jorge Quintana; el de Desarrollo Social, Federico Mouliá; el secretario coordinador del Gabinete de Ituzaingó, Luis Meza; el presidente del Centro de Excombatientes de Ituzaingó, Eudoro Barrios; secretarios y subsecretarios provinciales; legisladores; intendentes; ex combatientes, periodistas e invitados especiales.