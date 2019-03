Parte del PJ Capital solicitó que se convoque al Congreso

El Consejo Capital del PJ resolvió ayer solicitar al presidente del Congreso Partidario, Fabián Ríos, a que convoque de manera urgente a dicho órgano para el 23 de marzo. Esperan que los representantes del cuerpo soberano tomen postura respecto de la decisión del Consejo Provincial de dejar sin sello al justicialismo en las elecciones del 2 de junio.

En la tarde de ayer, el PJ Capital analizó la decisión del Consejo Provincial de prorrogar el mandato de autoridades, de no ir a internas de candidatos el 31 de marzo y de dar libertad a las distintas líneas para la conformación de alianzas en las elecciones del 2 de junio. Todo esto con la condición de que no utilicen la histórica lista Nº 2, ni el sello partidario, aunque sí los emblemas. Tampoco que no se asocien a ECO+Cambiemos.

La medida generó el descontento y la preocupación de sectores del PJ que buscan resolver las diferencias políticas puertas adentro con una lista de unidad. Aún queda un último paso: la decisión del Consejo Provincial es ad referéndum del Congreso Partidario, cuya fecha de convocatoria aún no se ha establecido. Esta es la última esperanza de quienes no buscan la dispersión de las líneas internas.

Con este escenario de fondo, el Consejo Departamental resolvió ayer solicitar al presidente del Congreso del PJ, Fabián Ríos, que convoque a internas de manera urgente el 23 de marzo, con un plazo perentorio de 48 horas. Es decir, dan como plazo hasta el sábado para que brinde una respuesta.

Además, invitaron a las demás comisiones jurisdiccionales a que adhieran a la solicitud del PJ Capital de convocar al Congreso, el máximo órgano partidario, el 23 de marzo. “Estamos hablando con distintos congresales del interior que nos están pidiendo esto. Hay compañeros y compañeras, no sólo de Capital que todavía resistimos”, expresó el presidente del PJ Capital, Tamandaré Ramírez Forte durante la reunión del Consejo.

Otros sectores del PJ, cuestionaron el quórum alcanzado en el encuentro de ayer. Por lo que considerarían no válido lo resuelto. No obstante, en Monte Caseros ayer habrían arribado a una resolución similar a Capital.

“Hay mucha preocupación porque hay sectores que no tendrán un sello y para conseguir otro, se ponen condiciones”, dijo a El Litoral el consejero capitalino, Agustín Payes. El actual defensor de los Vecinos de la Ciudad, manifestó su descontento con la decisión del Consejo Provincial al considerar que perjudicaría al justicialismo. “Estaríamos hablando de una buena elección si renovamos los seis diputados y dos senadores”, indicó Payes, por lo que añadió que se corre peligro de no alcanzar dicha meta en caso de que el peronismo vaya por separado. Indicó que la aspiración es la unidad y que el “sello del PJ esté presente en los cuartos oscuros” el 2 de junio.