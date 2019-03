Pratto y Domingo esperan un cotejo “abierto”

El centrodelantero de River Plate, Lucas Pratto, y el volante central de Independiente, Nicolás Domingo, coincidieron ayer al estimar que “será un partido abierto” el clásico que se jugará el próximo domingo a las 17.45, en el estadio Monumental, por la 23ª fecha de la Superliga, con arbitraje de Patricio Lousteau.

“River va a salir a tomar la iniciativa, pero con Independiente puede ser un partido abierto”, consideró Pratto, a lo que Domingo agregó que “va a ser así. Pero nosotros vamos a buscar los tres puntos”, acotó, en el contrapunto que mantuvieron en la conferencia previa a cada clásico que organiza la Superliga Argentina de Fútbol.

“Nos tomamos todos los partidos con la responsabilidad que merecen y por eso vamos a salir a tomar la iniciativa, por supuesto que respetando a cada rival que enfrentamos”, sostuvo el ex goleador de Boca y Vélez, entre otros equipos.

A lo que el ex mediocampista de River y Banfield replicó con que piensan “ir al Monumental con mentalidad ganadora por el equipo, la institución y los hinchas”. Y añadió que deben “repetir la actuación del último fin de semana (Independiente ganó 2-0 a Aldosivi) e intentar crecer como equipo para ganar”.

“Tenemos claro nuestro objetivo, que es entrar a la próxima Copa Libertadores, pero esta semana la vivimos distinto por el partido ante River”, reconoció Domingo.

Para cerrar, Pratto envió un tiro por elevación al manifestar que River “se está clasificando para la Libertadores 2020, cumpliendo con uno de los objetivos”, por lo que defenderán la cuarta posición que ostentan hasta ahora con 39 puntos en la tabla de la Superliga y no lo dejarán “acercarse a Independiente”, que se ubica en el octavo puesto de la tabla con 32 unidades, con lo que este encuentro será clave para las aspiraciones de los rojos.