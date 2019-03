Socios de ECO aspiran a renovar bancas y ampliar su capital político en comunas

n En un masivo acto, el viernes pasado ECO+Cambiemos expuso su potencial electoral. En primera fila estuvieron presentes los dirigentes de 25 partidos políticos que ratificaron y que pretenden ingresar a la alianza gobernante de cara a los comicios legislativos del 2 de junio. Los socios anticiparon a El Litoral sus aspiraciones y expectativas.

“Me parece una reunión oportuna en esta recta final que nos va a llevar hasta el 2 de junio. Tenemos la presencia de todos los partidos que conformamos la alianza gobernante y representantes de otras fuerzas que estuvieron en otro espacio, pero están en esta reunión, esto nos parece auspicioso”, dijo a este diario el presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes, Pedro Cassani.

El 2 de junio, Corrientes elegirá 15 diputados y cinco senadores. También se renovarán concejales en 52 municipios. En el caso de Bella Vista, la convocatoria está judicializada porque la oposición cuestionó el procedimiento en el Concejo Deliberante. Capital también citó a las urnas para dicha fecha. Con el cronograma en marcha, el 2 de abril es el día tope para presentar alianzas ante la Justicia Electoral.

“El gobierno de Gustavo Valdés convoca a la gran mayoría de dirigentes, por lo que todo esto nos hace suponer que el 2 de abril vamos a hacer la inscripción de un gran número de partidos políticos, unificando lista de candidatos a cargos legislativos, trabajando, en la medida que se pueda, en el interior, que se vayan reflejando los partidos que van a participar en las elecciones municipales”, expresó el referente de ELI, cuyo espacio aspiraría a renovar al menos dos bancas en la Cámara baja y lograr concejales en varias comunas.

Para el senador provincial Sergio Flinta, la alianza gobernante va por el buen camino. Y en el caso de la UCR, se analizan nombres de candidatos con mucha reserva. No obstante, el ex presidente del radicalismo correntino expresó a este medio que “se está trabajando”, pero “más que nombres de candidatos, vamos definiendo las estrategias de conformar una lista que represente a los distintos sectores de la provincia, que sea federal, que sea participativa que convoque no sólo a la ciudadanía involucrada a partidos políticos, sino también a los quehaceres de la sociedad. Encuentro por Corrientes no es sólo una alianza política, es social, es productiva”.

El Partido Nuevo es otro de los sellos que integró y ratificaría su lugar en ECO+Cambiemos. Este año cesan mandato un diputado y una senadora. “Las expectativas del partido son, quizás, mantener el mismo número de legisladores. En esa pelea vamos a estar, pero somos conscientes de que ECO es una estructura importante y, con lo cual, de alguna manera, muchas veces no podemos pretender lograr todos los objetivos. Vamos a trabajar en contexto y seguramente llegaremos a un acuerdo razonable”, adelantó a El Litoral el dirigente naranja Oscar “Chino” García.

“Los mecanismos de la alianza decidirán qué responsabilidad nos toca a cada uno”, dijo a este diario el presidente del Partido Popular, Pedro Braillard Poccard. “Tenemos las expectativas de renovar la banca que cesa este año y de recuperar una que teníamos en el Concejo Deliberante de Capital”, manifestó el senador nacional. Además, señaló que en el “interior se está trabajando”. Para ello, se fortalecen figuras y, en función de eso, se buscan las alianzas.

“Estamos esperando los criterios para conformar las alianzas. Como el sistema es heterogéneo, estamos esperando para ver cómo conformamos. El interior quiere tener un sello, un partido para ir participando. Por eso es importante esta reunión”, dijo a este medio el presidente de Acción Popular y diputado provincial, Aníbal Godoy.

“La alianza la tenemos definida pero aún no nos hemos sentado a conversar lugares. Estamos colaborando y trabajando fuertemente en la campaña”, manifestó a El Litoral la gerente regional de Vialidad Nacional y referente del PRO, Ingrid Jetter.

En Corrientes, el PRO prorrogó autoridades y, si bien en la práctica ratificó su pertenencia a la alianza ECO+Cambiemos, en lo formal la Asamblea Partidaria se reunirá el 30 de marzo para sellar la sociedad.

“Hemos demostrado al pueblo correntino que trabajamos en forma seria. Se hacen alianzas que no son meramente electoralistas. Desde que comenzó Encuentro por Corrientes a gobernar Corrientes, ha ido cambiando paulatinamente. La ciudadanía de Corrientes se ha ido dando cuenta de que esto es así. Es una alianza que vino para quedarse, con proyección a muchos años y con proyección para gobernar la provincia de Corrientes, para que se desarrolle aún más”, expresó a este diario la diputada provincial y presidente de Cambio Austeridad y Progreso, María Eugenia Mancini.

“Se renuevan 15 bancas en diputados, somos tres mujeres las que cesamos en las bancas y veremos cómo se conforman las listas y estaremos trabajando”, manifestó a El Litoral la diputada provincial por Proyecto Corrientes, Analía Bestard. La legisladora finaliza mandato este año. Respecto de la renovación, indicó que lo definen el partido y ECO.