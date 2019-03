El Gobernador desdobló las elecciones legislativas: se votará el 2 de junio

El gobernador Gustavo Valdés firmó ayer a última hora el decreto de convocatoria a elecciones legislativas. Se votará el 2 de junio. El mandatario tenía plazo hasta hoy para elegir esa fecha.

El Gobierno oficializó ayer el desdoblamiento de las elecciones provinciales en las que se elegirán 15 diputados y 5 senadores, lo confirmaron a El Litoral fuentes de Información Pública.

Todo parece indicar que pese a los anuncios realizados ayer por el mandatario ante la asamblea legislativa, los plazos legislativos no alcanzan para que la Provincia adhiera al voto joven y a la paridad de género.

En su extenso discurso, Valdés planteó la importancia de la inclusión. “También es fundamental incluir a los jóvenes. Incluirlos para que puedan elegir a sus representantes. ¿Cuál es la lógica por la cual un joven a partir de los 16 años puede elegir al presidente de la Nación, a los diputados y senadores nacionales, y no puede votar al intendente o al concejal de su pueblo con el que seguramente tiene una relación de cercanía mucho mayor?”.

“Es una cuestión de coherencia”, aseguró en un claro mensaje a sus propios socios electorales.

“Incluir es buscar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, por eso mandamos la Ley de Paridad de Género a la Legislatura. Las mujeres son más de la mitad de la población, sin embargo, están subrepresentadas en la política, en el mundo del trabajo, ganan menos por igual tarea, acceden menos a los lugares de conducción”.

La cuestión está en manos del propio oficialismo, aunque todo parece indicar que no hay plazo suficiente para el tratamiento legislativo. El 2 de junio también votarán todos los municipios oficialistas. Resta saber qué harán las comunas gobernadas por el peronismo.