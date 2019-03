Victoriano respaldó a sus jugadores: “Dieron la cara”

La racha negativa de Regatas Corrientes en la presente edición de la Liga Nacional de Básquetbol se extendió a cinco derrotas consecutivas después de la categórica caída del último viernes frente a San Lorenzo 103 a 85. “Era un partido difícil para afrontar. Tres jugadores menos, dos en la misma posición, había que retocar un montón de cosas. Pero el equipo dio la cara, y la verdad me encanta cuando los jugadores dejan todo en la cancha”, sostuvo el entrenador del Fantasma, Lucas Victoriano.

“Los jugadores dieron la cara. Eso les pido yo, les pide el cuerpo técnico, les pide el Club, y eso lo agradeció la gente, que reconoció que los jugadores lo dieron todo”, agregó el DT.

“Después seguramente habrá cosas por entrenar, por corregir, por mejorar, pero el primer ladrillo en los equipos para edificarlos es la actitud y ante San Lorenzo la tuvimos”.

En el cotejo disputado en la capital correntina, Regatas mostró tres bajas respecto a lo que su anterior presentación de local, frente a Quilmes. No estuvieron los jugadores: Jonatan Treise (decidió seguir su carrera en Comodoro), Paolo Quinteros y Marco Giordano, estos últimos lesionados.

“Marco tiene un golpe en la cadera que no lo deja trabajar con normalidad, Paolo se cortó el dedo, y estamos trabajando para encontrar el sustituto de Treise, que se fue, para que seamos otra vez un equipo de diez jugadores, como me gusta a mí, como creemos filosóficamente que es lo mejor para el equipo”, remarcó respecto a las ausencias.

Mientras se espera la recuperación de Quinteros y Giordano, se trabaja en la entidad correntina en la búsqueda de un base que pueda suplantar a Treise. Sobre esta situación, Victoriano fue terminante: “No va a venir ningún salvador. La política presupuestaria del club es muy clara desde que fiché, y no vamos a movernos de ahí. No vamos a hipotecar lo bien que estamos. Hoy estrenamos vestuarios, estamos al día, el club esta trabajando muy bien para nosotros, así que no hay que apresurarse”.

Anoche, el plantel de Regatas tenía previsto emprender el viaje hacia Córdoba para sus próximos dos compromisos: Atenas (mañana) e Instituto (miércoles 6). Hasta último momento se aguardaba la evolución de Quinteros (corte en el pulgar derecho) para incluirlo en la delegación. Giordano volvería a estar ausente en el equipo correntino.