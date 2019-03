"Ruta del dinero K": la Cámara Federal confirmó la falta de mérito para Cristina Kirchner

La ex presidente Cristina Kirchner recibió en Cuba una buena noticia desde los tribunales de Comodoro Py. La Cámara Federal consideró que faltan elementos para determinar si la senadora debe ser procesada o sobreseída en la causa del "dinero k" y confirmó la falta de mérito en el expediente por el que está preso el empresario Lázaro Báez. De todas maneras, le ordenó al juez Sebatián Casanello profundizar la investigación para esclarecer si participó de la operatoria de lavado de dinero.

Los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, de la Sala I, resolvieron rechazar las apelaciones de los querellantes por la Unidad de Información Financiera (UIF), la Oficina Anticorrupción (OA) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que buscaban que se dictara el procesamiento de la ex presidente.

"La plataforma objetiva sobre la que se apoya la presente investigación aún se encuentra incompleta y no permite efectuar un juicio de tipicidad acabado del comportamiento de Cristina Fernández de Kirchner, en función de los requisitos de la figura de la que se la acusa, por lo que la resolución recurrida será homologada", se sostuvo en un fallo al que accedió Infobae.

No obstante, se ordenó seguir profundizando la investigación. "No podemos eludir los agravios de las acusaciones en torno a la necesidad de corroborar la hipótesis que podría dar cuenta del conocimiento de la encartada sobre el accionar de Báez como posible prestanombre y una eventual vocación de dominio sobre esos bienes. Ello, a partir de la situación expuesta por (Leonardo) Fariña, en punto a que la ex mandataria, frente a una comunicación de la Embajada de los Estados Unidos, le habría pedido a Lázaro Báez que sea más prudente con los movimientos de dinero", dijo el tribunal.

En ese sentido, la Cámara advirtió que "resulta ineludible para el señor juez de grado (Casanello) agotar todas aquellas vías de investigación que la lógica indica". Se trata de una serie de instrucciones dadas por la Cámara Federal, pero cuando en la causa intervenían los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, apartados por Casación en una causa conexa por la apelación de ex funcionarios de la AFIP.

Lázaro Báez, sus hijos, Leonardo Fariña y otros están siendo juzgados ante el Tribunal Oral Federal 4. Pero Cristina Kirchner no forma parte de ese debate porque el juez siempre entendió que las pruebas no alcanzaban para acreditar la vinculación de la ex jefa de Estado en la causa. Fue la Cámara Federal la que, en distintas resoluciones, fue apuntando hacia la ex jefa de Estado, hasta que finalmente ordenó que Cristina Kirchner fuera llamada a declarar.

Casanello cumplió con la decisión en una indagatoria en la que la ex mandataria rechazó las acusaciones en un escrito y se refirió a la supuesta persecución judicial a los líderes de la región por razones políticas. En noviembre último, Casanello resolvió la situación procesal con una falta de mérito: un estadio en donde no hay pruebas ni para procesar ni para sobreseer. "Los dichos de Leonardo Fariña son contundentes y opuestos: Lázaro se percibía a sí mismo como único dueño de esa fortuna y actuaba en consecuencia", advirtió el juez en ese momento.

Los querellantes apelaron esa decisión para que la ex presidente fuera procesada. Pero en su fallo los jueces Bertuzzi y Llorens entendieron que "la labor jurisdiccional habrá de realizarse considerando las pruebas producidas en el marco de los expedientes judiciales referidos y una vez recabados los elementos pendientes de recepción en esta causa, para poder determinar o eventualmente descartar la pretendida vinculación de Cristina Fernández de Kirchner con esos fondos".

Se trata de la única causa en la que quedó en una situación relativamente favorable, ya que no se dispuso su procesamiento. La ex presidente será juzgada a partir de mayo por la causa de la corrupción en la obra pública de Santa Cruz, ya está procesada por las causas dólar futuro, Memorándum con Irán, Hotesur y Los Sauces -las cuatro elevadas a juicio oral- y a esa lista se le suman los procesamientos por el caso de los cuadernos y sus derivadas: gas licuado, subsidios al transporte de colectivos y subsidios al transporte ferroviario.

Infobae