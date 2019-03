PITY MARTINEZ: “DE MADRID NO SE HABLA POR RESPETO”

El ex mediocampista de River Plate, Gonzalo “Pity” Martínez, aseguró ayer que en el plantel del seleccionado argentino “no se habla por respeto” de la final de la Copa Libertadores ganada a Boca Juniors en diciembre pasado en Madrid, donde justamente jugará hoy el equipo nacional ante Venezuela.

El actual jugador de Atlanta United de Estados Unidos admitió que la capital de España “trae buenos recuerdos” pero explicó que en el actual plantel argentino “hay jugadores que actuaron en el otro equipo y no se puede hablar mucho del tema por respeto”.

“Lo que hemos logrado en esta ciudad ha sido muy importante, pero primero está la persona y el respeto. No se ha hablado del tema. Por ahí se escapa, pero tratando de no hacer burla ni nada por el estilo. Tanto Darío (Benedetto) como Esteban (Andrada) demostraron ser grandes personas”, expresó el mendocino en diálogo con TyC Sports.