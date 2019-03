Intentan agredir a sujeto por sacar fotos frente a un colegio

Movimiento. La Policía debió intervenir para que la situación no pase a mayores.

En un confuso hecho, ocurrido ayer al mediodía frente a la escuela del Centenario por calle Bolívar entre Salta y Buenos Aires, un hombre fue atacado por tutores cuando intentó fotografiar a alumnas que salían del establecimiento.

El papá de una de las estudiantes al advertir el hecho se lanzó contra el desconocido e intentó agredirlo para posteriormente radicar una denuncia en la Comisaría Primera.

Afirman las fuentes que la situación se tornó violenta cuando el padre de la chica llegó incluso a golpear al presunto fotógrafo, lo cual motivó la urgente intervención policial.

El implicado se encontraba en una camioneta y en declaraciones públicas relató que las fotos no fueron de las menores.

“No le saqué fotos a la nena. Esperaba a la hermana, pero no la encontré. Tengo la conversación con la chica. Sí… le iba a dar plata”, señaló ante el interrogatorio de un tutor.

El sujeto involucrado fue en principio requisado por agentes policiales que le solicitaron que explique lo ocurrido.

Algunos de los ocasionales testigos aseguraron que el hombre intentó llevar a la chica en un vehículo, aunque eso no pudo comprobarse, indicó una información que se dio a conocer por Fm Radio Dos.

Por otra parte, el ofuscado padre de la menor implicada fue informado que debía pedir cualquier dato en la Comisaría jurisdiccional.

Pese a ello se habría dirigido hacia el desconocido de la camioneta para aplicarle un golpe de puño en el rostro. Aunque por varios minutos se vivieron momentos de tensión, todo terminó con el supuesto fotógrafo demorado en la Comisaría Primera, donde la familia de la nena presentó la correspondiente “exposición policial”.