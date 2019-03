Valdés recorre el interior con la campaña en la mira y los socios sellan alianzas

El gobernador Gustavo Valdés es la principal figura de la campaña de cara al 2 de junio y, siguiendo la estrategia de ECO+Cambiemos, avanzan municipio por municipio para cosechar adhesiones. En tanto, los socios fijaron fechas para formalizar la pertenencia a la alianza gobernante.

“Todos somos importantes y nos necesitamos el uno al otro”, dijo el titular del Ejecutivo en un acto de ECO+Cambiemos que congregó a más de 400 dirigentes, jefes comunales, concejales y militantes, en Santa Rosa. Allí estuvo el intendente anfitrión, Pedro Maidana, y el presidente de la UCR y ex gobernador, Ricardo Colombi.

Durante el cónclave, el mandatario provincial destacó el “coraje que tenemos todos los hombres que integramos Encuentro por Corrientes, la fuerza interior, la valía y el entendimiento para afrontar todos los desafíos que se nos presentan”. Recordó, además, la inversión de más de 70 millones de dólares para la instalación de una planta de biomasa, que generará 60 puestos de trabajo de manera directa, y unos 120 de forma indirecta.

Colombi, en tanto, sostuvo que estas reuniones “son importantes para que puedan amalgamar puntos de vista, debatir y consensuar en proyectos que beneficien a sus localidades”. Remarcó que “no cualquiera puede ser concejal”, porque “la sociedad está demandando otra cosa y los hombres y mujeres que lleguen a un recinto legislativo, deben estar capacitados para los desafíos que se vienen”.

Mientras Valdés recorre el interior, los partidos socios avanzan con la formalidad de sellar alianzas. Esta mañana, en el Hotel de Turismo sesionará la Convención de Unidos por Corrientes que ratificará su pertenencia a ECO+Cambiemos. El diputado provincial Marcelo Chain aspira a superar la base de votos y no cristalizó intenciones de sumar legisladores, pero sí de continuar apoyando la gestión provincial.

Esta mañana a las 11, se reunirá la Convención del Partido Autonomista para fijar la política de alianzas. El encuentro será en la sede partidaria y, tal como lo había anunciado su presidente, José Romero Brisco, convocaron al órgano para escuchar todas las opiniones y “ser serios” en las decisiones. Vale recordar que a nivel provincial, en elecciones anteriores formalizó con el peronismo. Sin embargo, el Departamento Capital se alió a ECO+Cambiemos.

Con este antecedente, y tras asumir a la presidencia Romero Brisco, se prevé que se estrechará sociedad con el espacio político liderado por el radicalismo, aunque la Convención tiene la última palabra. Cabe recordar que el mandatario recibió a la cúpula colorada esta semana, cuando transmitió las intenciones del Gobierno de sumarlos en su columna.

Otro socio que ya fijó fecha es Encuentro Liberal. La Convención de ELI se reunirá este viernes 29 de marzo, a las 12, en el “Corrientes Plaza Hotel” para ratificar alianza y definir plataforma electoral. Se trata del segundo partido que más votos cosechó, luego del radicalismo, en ECO+Cambiemos. Por ello, las aspiraciones apuntan a liderar la cabeza de lista. El sello es liderado por el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani.

“Nuestros intendentes, concejales y funcionarios del Ejecutivo provincial y municipal comprenden cuál es la agenda de la gente, y en razón de ello, es el trabajo que se realiza, junto con cada vecino”, dijeron desde ELI que busca extender sus bases en el interior.

El orden del día incluye un informe sobre la convocatoria a elecciones; el tratamiento y aprobación de la plataforma electoral; la ratificación de las alianzas, como así la autorización a los apoderados y/o representantes a suscribir las sociedades. Esto incluye las composiciones municipales, tanto para el 2 de junio como en las Comunas que renovarán bancas en octubre, en conjunto con las presidenciales.

Por otra parte, la asamblea del PRO Corrientes ratificará alianza el 30 de marzo. Lo harán luego de la visita de Marcos Peña en Corrientes, que buscaría dar un espaldarazo a los posibles candidatos del sello amarillo.

La presidente del cuerpo partidario, Ingrid Jetter, confirmó que ratificarán su pertenencia a ECO+Cambiemos. Además, señaló, en declaraciones a Sudamericana, que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, había manifestado la necesidad de incorporar un diputado provincial, en función de que Corrientes es la única provincia aliada donde el PRO no hizo pie en una banca. La fuerza, además, discutirá la posibilidad de incorporar un concejal en Capital.

Por su parte, el Partido Liberal convocó a la Convención Partidaria para este 30 de marzo. Allí definirá su política de alianzas. Anteriormente socio del peronismo, la dirigencia del liberalismo hoy, con Any Pereyra a la cabeza, está más cerca de Valdés que de sus anteriores aliados. No se descarta que la fuerza celeste pase a integrar ECO+Cambiemos, transición que para varias Comunas no sería de gran impacto.