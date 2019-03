Derrota de San Patricio frente a Capri en Posadas

El cierre de la tercera fecha del torneo Regional NEA de rugby se realizó ayer en Posadas, donde San Patricio fue superado por Capri 39 a 34 en un partido con final incierto hasta el silbato del árbitro Diego Colussi.

El encuentro empezó derecho para el local, porque a los 2 minutos Sebastián Falero apoyó el primer try luego de una gran jugada de Fernando Tejedor por el centro de la cancha, quien avanzó por una zona sin marcas y le cedió la pelota a su hermano.

Pero a los 12 “Sanpa” pasó al frente con un try penal, sancionado después de un scrum cinco que Capri no pudo aguantar.

Desde entonces, el partido fue cambiante, casi un golpe por golpe, con los dos atacando los espacios para someter al rival.

El “azurro” sacó una diferencia de diez con un try de Insaurralde más un try penal, pero cuando parecía que se iba al descanso con una ventaja holgada, un error en defensa permitió que Hugo Sandoval llegara sólo y apoyara la pelota después de un kick al fondo del medio scrum Juan Gómez Artal. Así revivió la visita, que cerró la primera etapa sólo por tres abajo (20-17).

Con el llamado de atención que significó el último try visitante en el descuento del primer tiempo, Capri salió a jugar la etapa final con mucha concentración, presionando en todos los sectores. Y en los primeros 20 del complemento se vio lo mejor del “azurro”, que con un juego profundo, de varias fases, atacó constantemente y dejó sin respuestas a San Patricio.

Así, se sucedieron los tries de Matías Falero, Paúl Echeverría y Sebastián Falero, que con dos conversiones del propio “Seba” Falero dejaron el marcador 39-17 a favor del local.

Pero en los 20 finales, a Capri le comenzó a pasar factura la intensidad que le puso al juego, se quedó y San Patricio, fortalecido con los ingresos de González Bambula y Matías Guerra comenzó a progresar en campo rival apoyado en el empuje de sus delanteros, y empezó a descontar. Con tries de Bambula y González (2) el “Santo” se puso a sólo cinco de diferencia.

Pero, con las pocas piernas que le quedaban, el “azurro” aguantó en los minutos finales. Gran trabajo de Franco Cecconi, que se quedó con varias pelotas “calientes” y puso todo su oficio en el momento en que el equipo lo necesitó.

San Patricio perdió su primer encuentro de la temporada y el próximo fin de semana recibirá la visita de Aranduroga.