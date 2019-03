“Argentina e Israel comparten una vocación de democracia y de paz entre pueblos”

“La Argentina e Israel: su vínculo y relación con el mundo actual”, es el título de la conferencia que brindará Gustavo Perednik hoy a las 19 en el salón Azul del Hotel Guaraní. Previamente el reconocido filósofo, catedrático y escritor de numerosos libros en una entrevista con El Litoral brindó un relato cronológico de los lazos fraternales existentes entre ambos países, sin olvidar aquellas páginas oscuras de la historia como fueron la judeofobia enraizada tiempo atrás, el atentado a la Amia y la causa Nisman.

En primer lugar ante la consulta por la judeofobia en Argentina, Gustavo Perednik explicó: “La gran mayoría de los argentinos no son judeofobos, pero hay un pequeño grupo muy activo. La judeofobia es un fenómeno evidentemente europeo. Europa lo exporta y la Argentina es el más europeísta de los países latinoamericanos, sin embargo, en comparación con otros países es muy menor”.

Dicho esto, manifestó algunos episodios en la historia nacional que no deben olvidarse. “Hace poco se conmemoró un siglo de la Semana Trágica, que fueron días de desmanes en Buenos Aires, que comenzaron con una huelga en los Talleres Vasena. En esa semana fueron asesinados 200 judíos en las calles, algo que muchos no saben. Además, en la década del 60 funcionaba un grupo que se llamaba Tacuara, que también se dedicaba a amedrentar judíos. Además, los dos grandes atentados en la historia argentina fueron contra la embajada de Israel y la Amia, no pasaron muchos años de esto”.

Tras recordar esos episodios signados por la xenofobia hacia el pueblo judío, Perednik destacó: “De todos modos, hace no mucho tiempo se hizo una mega encuesta mundial, que evaluaba el nivel de judeofobia de cada país y la Argentina estaba entre los números más dignos, donde la judeofobia es un fenómeno menor aunque no es inexistente”.

Relación

“Frente al mundo totalitario, Argentina e Israel comparten una vocación de democracia y de paz entre los pueblos. Eso los hace culturalmente muy cercanos dentro de la civilización occidental”, señaló el intelectual al ser consultado por los vínculos entre ambos países.

Un lazo que permanece firme por estos días, pero que tuvo sus momentos de crisis. En este sentido Perednik dijo: “Uno de ellos fue el caso de Adolf Eichmann, el principal arquitecto del holocausto nazi en Europa, que se escondía ilegalmente en Argentina y en 1960 fue capturado. Lo trasladaron a Israel para un juicio que duró muchos meses, y finalmente se trató del único caso en la historia en que Israel aplicó la pena de muerte. Ese fue un momento de crisis sobre todo porque el embajador argentino en la Naciones Unidas era un nazi, se llamaba Mario Amadeo. Otro momento de crisis fue en derredor al caso Nisman, pero más allá de todas esas crisis pasajeras las relaciones siempre fueron buenas y hoy son óptimas”.

Dicho esto, expresó cierto optimismo a la hora de hablar de la resolución de la causa del atentado a la Amia y del esclarecimiento de la muerte del fiscal Nisman (quien además fue su amigo). “La justicia ha avanzado con una lentitud, algo que realmente pone los nervios de punta, pero ha avanzado. Desde hace algunos años la justicia retrocedía, sobre todo inmediatamente después del asesinato del Alberto Nisman, pero hoy en día se ha retomado y avanza. Me parece que aunque sea lentamente se va a llegar”.

“El caso Amia es una página negra en la relación, pero hoy en día hay una voluntad institucional de llegar a la justicia. En un trabajo mancomunado, Argentina e Israel, tienen la voluntad de llegar a la verdad y la justicia”, sintetizó.