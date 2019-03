Colectivos: por falta de subsidios nacionales, no cumplirían con el pago de escala naciona

En la jornada de hoy los empresarios del transporte deberían abonar a los trabajadores la primera cuota de los $5.000 acordados en concepto de escala nacional, pero desde el sector indicaron que no contaban con los fondos para hacerlo. Por lo tanto, convocaron a una audiencia de conciliación para el viernes 5 de abril.

Ante esto, desde el gremio de la Unión de Tranviarios del Automotor Corrientes (UTA) indicaron que si el pago correspondiente a la fecha no se cumple, intimarán a las empresas y ratificaron el paro del 8 de abril en caso de que no se cumpla, además, con el pago del 5,7 por ciento que deben concretarlo antes del 5 de abril en concepto de cierre de paritarias 2018.

Luego del paro, de 22 a 6, que se llevó a cabo en el servicio de transporte público durante tres días en el servicio Chaco-Corrientes y dos en Capital, hoy se debe concretar el pago de la primera cuota de $2.500 acordado en materia de escala nacional. Al respecto, El Litoral consultó al titular de la Cámara de Empresas de Transporte (Cetuc), Javier Harfuch, quien indicó que “no contamos con ese dinero, estamos atados a la percepción de los fondos nacionales para el cumplimiento de esta cuota y de la correspondiente al pago que debemos efectuar el 25 de abril”.

Y ante esta imposibilidad de pago para el día de la fecha, el titular de la UTA Corrientes, Rubén Suárez, dijo a este medio que “hasta el momento no nos avisaron nada sobre los pagos, pero si mañana (por hoy) no cumplen, vamos a tener que hacer una intimación a las empresas para que nos paguen en un plazo de 72 horas y luego iremos viendo qué hacer”.

Paro

En cuanto al pago del 5,7 por ciento, equivalente a unos $1.600 por cada trabajador que deben abonarse antes del 5 de abril y que generó asambleas el pasado lunes entre los trabajadores, (quienes no aceptaron la condición de cobrar ese monto cuando se concrete la transferencia de fondos nacionales a los empresarios), Suárez comentó que “nosotros ya hemos comunicado a las empresas que si no cumplen, iremos al paro total de 24 horas, porque ya nos hemos reunidos en reiteradas ocasiones y no logramos un acuerdo en este sentido”.

En lo que refiere al contexto local, Harfuch indicó que “nosotros tenemos la esperanza de poder destrabar los fondos que tienen que ver con ajustar la escala salarial local con la nacional, montos que se encuentran sujetos a determinados subsidios nacionales que están especificados en la Ley de Presupuesto y que son del orden de $1.500 millones anual para todo el interior del país. Y el problema se nos presenta porque los mismos no fueron tramitados por el Municipio en diciembre y lo están realizando recién ahora, mientras que otras provincias ya lo están cobrando desde enero”, argumentó.

Cabe aclarar que de acuerdo con la Cetuc los fondos compensatorios deben ser gestionados por el Municipio ya que son concedidos luego de una presentación que se realiza por única vez en el año, y donde se detallan el panorama económico y la cantidad de boletos económicos y gratuitos que se otorgan, pero que en esta ocasión aguardan que la situación se subsane en los próximos días y así evitar la medida de fuerza convocada por la UTA.

Por último, se debe considerar que los empresarios solicitaron para el 5 de abril una conciliación obligatoria para frenar cualquier intento de interrupción del servicio. En tanto, desde la UTA, informaron, hasta el cierre de la edición, que no fueron notificados sobre ningún tipo de medida.