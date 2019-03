River superó a Newell’s y se metió en zona de Libertadores

River Plate dio anoche paso adelante en su sueño por el ingreso a la próxima Copa Libertadores al golear a Newell's Old Boys 4 a 2, por la 21ra fecha de la Superliga.

Lucas Martínez Quarta, Matías Suárez, Cristian Ferreira e Ignacio Scocco de penal marcaron los goles de River; y Alexis Rodríguez el portugués nacionalizado santotomense Luis Leal los descuentos de Newell's.

El partido se disputó en el estadio Monumental y fue controlado por Darío Herrera.

Con esta victoria River alcanzó con un partido más a Atlético Tucumán en el cuarto lugar, el último que otorga una plaza a la Libertadores 2020.

River estrenó una nueva camiseta, negra y roja, con un gol tempranero de Martínez Quarta, el más rápido del equipo en la Superliga, al despegarse de la marca de Mariano Bíttolo tras un tiro de esquina y superar de cabeza a Alan Aguerre.

Fue mejor el local, que volvió a llegar, en este caso con un remate alto de Lucas Pratto y otro de Matías Suárez muy desviado.

La insistencia tuvo su premio: Camilo Mayada envió un centro a la corrida desde la derecha y Suárez cabeceó en soledad al gol.

Pero en una mala salida desde el fondo Francisco Fydriszewki tomó la pelota y cedió a Rodríguez, que puso la pelota por entre las piernas de Franco Armani.

De inmediato River puso orden al partido, con un tiro libre desde la izquierda de Ferreira que superó la floja respuesta de Aguerre.

En el complemento River siguió con la tenencia de la pelota y buscó por las bandas con las proyecciones de Mayada y Nicolás De la Cruz, y con la movilidad de Ferreira.

No obstante la primera de riesgo fue para Newell's, cuando Rodríguez quedó de frente al arco y tiró la pelota muy alta; y después con un cabezazo el mismo jugador apenas elevado.

River respondió con el ingresado Scocco, con un fuerte cabezazo que exigió a Aguerre y con un disparo de Ferreira desviado.

Luego el propio Ferreira ingresó al área, fue derribado por Fabricio Fontanini y el penal fue transformado en gol por Scocco con un disparo alto y que respetuosamente no celebró por su pasado en el equipo rosarino.

En tiempo de descuento Leal, también ingresado en el segundo tiempo, quedó cara a cara con Armani, lo eludió y definió sin oposición.