Entregaron certificados de capacitaciones y Trabajo financiará cinco proyectos de emprendedores

Desde el Programa de Empleo Independiente y del Promover, por medio de la Dirección de Promoción de la Empleabilidad de Trabajadores con Discapacidad y desde la Agencia Territorial de Corrientes conjuntamente con la institución I Prof-8 Escuela Profesional Nuestra Señora de Itatí Laguna Brava, se convocó ayer a los emprendedores para realizar la entrega de certificados, como así la notificación de desembolso para cinco nuevos emprendedores con discapacidad auditiva que se van a incorporar al mundo del trabajo por medio de su autoempleo.

El programa PEI se promueve desde el Curso de Gestión Empresarial del Programa de Empleo Independiente, orientado al emprendedor para la formulación y gestión del plan de negocios para emprendimientos. Con una duración de 24 horas, el curso se realizó de agosto a octubre de 2018, culminando con el financiamiento en marzo, con el inicio de ejecución de cuatro proyectos, uno asociativo y tres individuales. Se incorporaron al mundo del trabajo cinco jóvenes.

Estuvieron presentes en la entrega, Augusto Costaguta, jefe de Agencia Territorial de Corrientes, y Adrián Ojeda, de la Agencia Territorial de Corrientes, y las autoridades de la institución como el rector Javier González Pelozo, el profesor Daniel Núñez y la intérprete Andrea Gómez, acompañados de familiares y amigos.

El programa Promover la Igualdad de Oportunidades para el Empleo tiene por objeto asistir a trabajadoras y trabajadores desocupados con discapacidad en el desarrollo de su proyecto ocupacional a través de la realización de actividades que les permitan mejorar sus competencias, habilidades y destrezas laborales para insertarse en empleos de calidad y/o desarrollar emprendimientos independientes.

La línea de Promoción del Empleo Independiente prevé como mecanismos de asistencia económica para sus destinatarios interesados en iniciar la ejecución de un emprendimiento productivo, las siguientes prestaciones dinerarias: 1) una ayuda económica mensual no remunerativa durante la asistencia al curso de gestión empresarial y el proceso de formulación y presentación de un proyecto de emprendimiento productivo; 2) un subsidio no reembolsable para la formación del capital inicial necesario para la puesta en marcha del emprendimiento productivo; 3) una ayuda económica mensual no remunerativa durante la primera etapa de implementación del emprendimiento productivo, y 4) un subsidio no reembolsable para el fortalecimiento de emprendimientos productivos en ejecución -modalidad refinanciamiento- para apoyar la sustentabilidad de emprendimientos previamente asistidos en su puesta en marcha.