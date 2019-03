Negociaciones de última hora de cara al cierre de las alianzas para el 2 de junio

“Las alianzas se definen este fin de semana”, coincidieron varios dirigentes oficialistas y opositores. En ese marco, El Litoral pudo confirmar que el gobernador Gustavo Valdés mantuvo ayer sendas reuniones con distintos dirigentes para avanzar en acuerdos electorales. Lo propio hicieron los peronistas.

El martes a la medianoche caduca el plazo para la inscripción de alianzas de cara a las elecciones del 2 de junio. El 13 de abril deberán presentar lista de candidatos.

El gobernador Gustavo Valdés logró que el Partido Autonomista y el Partido Liberal vuelvan a las filas oficialistas, con sello partidario (ver página 4).

También ayer habría mantenido una reunión con representantes del Partido Nuevo, que pierde una banca en Diputados y en el Senado.

La alianza oficialista tendría unos 27 socios electorales. Pero no todos podrán integrar la lista de candidatos legislativos, por lo que la propuesta sería incorporarlos a la gestión a través de lugares en el gabinete.

El peronismo tendría al menos dos frentes, claro que, sin el sello del PJ. El ex intendente, Fabián Ríos, lograría conformar un espacio con la JP Descamisados, con Kolina, Nuevo Encuentro, Partido de la Victoria, la Democracia Cristiana, La Cámpora, entre otras fuerzas.

Los intendentes peronistas, en tanto, buscarían conformar un espacio propio aunque hasta ayer las negociaciones continuaban para desactivar esa oportunidad.

El ex legislador, Rodolfo Martínez Llano, se mantiene firme en su postura de competir y ser candidato en estas elecciones y hasta anoche continuaba en arduas gestiones para dar pelea el 2 de junio.

El otro espacio que se conformaría sería el Frente Patriótico Corrientes, que lo conformarían Crecer Con Todos, el Peronismo Federal y Primero Mi Provincia, de Alejandro Karlen.

En ese frente Angel Rodríguez sería candidato a diputado y Karlen, senador.

Otro espacio, lo conformarían Libres del Sur y Cambio Popular, de Nito Artaza.

Intendentes

Representantes de una veintena de sindicatos, intendentes, instituciones partidarias y representantes de organizaciones sociales se reunieron en la sede del Sindicato de Camioneros de Corrientes para organizar el grupo político que presentará una nómina de candidatos en las elecciones legislativas del 2 de junio.

Se trata de instituciones afines al Partido Justicialista que decidieron aunar esfuerzos tras la decisión de los dirigentes del PJ de evitar la convocatoria a una elección interna y de presentar una boleta en las votaciones.

La reunión estuvo encabezada por el intendente de la localidad de Paso de los Libres, Martín Ascúa, el jefe comunal de Santa Lucía, José Sanánez y de Raúl Hadad, Ejecutivo de la localidad de San Roque, pero también contó con la participación de los representantes del municipio de Santo Tomé, cuyo titular es Mariano Garay.

Los gremios estuvieron representados por los representantes de sindicatos de los trabajadores de la educación, los camioneros, de empleados públicos y privados.

Asistieron también referentes del Partido por la Cultura, la Educación y el Trabajo; Convocatoria Ciudadana; Kolina y la Democracia Cristiana.

Se acordaron lineamientos políticos, estratégicos y programáticos para encausar la campaña electoral.

El intendente de Paso de los Libres, Martín Ascúa explicó que los dirigentes “estamos decididos a conformar un espacio político no sólo para las elecciones, sino para dar respuestas a los reclamos de la gente”.

En este sentido, el jefe comunal de Santa Lucía, José Sanánez, afirmó que “existe una visión como intendentes que es la responsabilidad de dar soluciones todos los días a nuestros vecinos, en una situación en la que escasean los recursos, porque tenemos que sostener la gestión con recursos propios”.

Sostuvo que “los intendentes estamos hostigados, por el odio principalmente desde otros partidos que son opositores en nuestros municipios. También tenemos la angustia de haber fracasado en la búsqueda de la unidad del Peronismo, pese a las reuniones que tuvimos con todos los sectores del PJ”.

Explicó que la determinación de presentar una nómina de candidatos fue consecuencia de los problemas internos que tuvo el PJ. “Lo que ocurrió es que hubo referentes políticos que no tuvieron la grandeza de anteponer un proyecto político por sobre sus aspiraciones personales”.

Aseguró que “ante esta situación se resolvió hacer una lista, porque tenemos que trabajar para la sociedad y no para nuestro entorno”. Y, en este marco, agregó que “los vecinos están mal, la situación social y económica es muy difícil. Quieren propuestas, soluciones a los problemas estructurales, no quiere confrontación sino proposiciones que los beneficien y beneficie a la sociedad”.