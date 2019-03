Tras dos años sin tratamiento, el proyecto de ley de carrera sanitaria será archivado

En la sesión de este miércoles en Cámara de Diputados se pasará a Archivo el Expediente 12.477 del Proyecto de Ley de Carrera Sanitaria, una iniciativa que tiene como objetivo modificar la situación de los trabajadores de la salud en materia de escalafón salarial, promociones y remuneraciones. La propuesta, elaborada en conjunto con gremios del sector, establece la posibilidad de que enfermeros y otros profesionales puedan contar con una política salarial diferenciada tal y como tienen los docentes o policías, un escalafón propio de acuerdo a sus profesiones, y un sistema de promociones que no sea el de los administrativos (que implican menores montos en cuanto a remuneraciones).

El proyecto estuvo en la Comisión de Legislación del Trabajo, y la noticia trajo pesar a los trabajadores y trabajadoras de la salud, quienes se rigen actualmente por una ley que data de hace más de 30 años y que “nos enmarca aún como empleados administrativos, sin que sean reconocidos nuestros títulos de grado, especialidades, maestrías ni doctorados”, según expresaron mediante un comunicado informal. Consultada al respecto, una de las profesionales involucradas explicó a El Litoral que “el perjuicio mayor es que la ley vigente, conocida como Ley Belascoain, es de 1986, lo que implica un desactualización grave en materia del ejercicio profesional en salud pública, en materia de legislación del trabajo y de los avances científicos, tecnológicos y académicos en las diferentes profesiones que engloban la salud integral de los ciudadanos”.

En este sentido, comentó que si bien no se movilizarán por el tema por el momento, ya que “la decisión de los legisladores está tomada”, indicó que seguirán “presionando” para que el proyecto de ley vuelva a ser presentado, y se pueda agregar a la discusión del mismo a colegios y asociaciones del ámbito sanitario que no pudieron hacerlo en su momento.

Por otro lado, el diputado Martín Barrionuevo, autor de la iniciativa, señaló a este medio que se comunicó con algunos de los médicos con los que trabajó en el proyecto, y todos coincidieron en la idea de presentarlo nuevamente, aunque no hablaron de cambios. “Vamos a rever la ley y enviarla nuevamente”, sostuvo.

“Se trata de una legislación importante porque permitirá a estos profesionales tener una remuneración y un sistema de promoción adecuadas a sus estudios, además de escalafón propio y una política salarial diferenciada como la tienen los docentes o los policías, por ejemplo”, agregó el legislador.