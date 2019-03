Mayor: “Perdimos mucho terreno y ahora debemos reacomodarnos”

Y una noche Boca Unidos volvió al triunfo. Le sacó el invicto a Desamparados de San Juan, al que venció 1 a 0, para conseguir sumar por primera vez los tres puntos este año en la continuidad del torneo Federal A.

“La verdad es que lo necesitábamos (al triunfo), ante un gran rival, que juega bien y tiene muy buenos jugadores”, expresó el técnico del equipo correntino, Carlos Mayor, una vez finalizado el encuentro.

El DT consideró que “en líneas generales me parece que fuimos un justo ganador, por las situaciones que tuvimos en el segundo tiempo, además, estuvimos bien ordenados y fuimos agresivos cuando recuperamos la pelota”.

Mayor reconoció que tras la derrota contra For Ever “fue una semana difícil”, aunque aclaró que al ser tres las caídas consecutivas sufridas “ya fueron varias como esta, porque no encontrábamos el equipo, pero hoy (por ayer) dejamos el alma, y pudimos dejar atrás esta racha”.

En cuanto al rendimiento de su equipo, el técnico señaló: “Me gustó que estuvimos ordenados, cambiamos la forma de jugar. Fuimos agresivos, recuperamos rápido los espacios, atacamos bien. Por momentos sufrimos, pero no nos desordenamos. Me gustaron varias cosas, hay que reafirmar lo que hicimos bien y corregir otras que se hicieron mal, y seguir laburando”.

“Esto es fútbol, le dije a los jugadores que son etapas, momentos, pero yo estoy a muerte con este grupo porque sé que dejan la vida y que entrenan a full. Lo que pasa es que tuvimos un bajón importante, que no lo esperábamos”.

A pesar de la caída de los escoltas (Sarmiento y Desamparados quedaron a 4 puntos de distancia, restando nueve en juego), que le abre una mínima chance, Mayor se mostró realista. “Como dije, vamos a tomar estos encuentros para reacomodar el equipo, rearmarnos, porque un triunfo siempre da confianza”.

“Nosotros vamos a pensar ahora en Estudiantes (de Río Cuarto), vamos a trabajar en la semana, porque perdimos mucho terreno, y ahora despacito nos tenemos que reacomodar otra vez, debemos buscar que el equipo agarre confianza y el fútbol que nos llevó hasta acá. Es todo laburar, y seguir laburando”, aclaró.

En ese sentido, el técnico señaló que para el próximo compromiso espera contar con Carniello, quien acusó el viernes un problema en la cintura, y también ya va a estar a disposición Gonzalo Ríos, tras purgar las tres fechas de suspensión que sufrió por su expulsión en Mendoza.

“El triunfo siempre te da la confianza. Sabemos que tenemos otra vida, otra fase, y despacito nos vamos a ir acomodando. Por suerte se van recuperando jugadores, esta semana va a ser importante para laburar la confianza y tratar de sacar un buen resultado (el domingo) ante un gran rival”, concluyó Mayor.