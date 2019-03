Capital adhirió al decreto provincial y el 2 de junio también se votará concejales

En una sesión especial que no duró más de 10 minutos, el Concejo Deliberante capitalino aprobó ayer la adhesión a la fecha dispuesta para los comicios legislativos provinciales. El 2 de junio, además de diputados y senadores, los vecinos de la ciudad de Corrientes elegirán 9 concejales titulares y 6 suplentes.

Asistieron 11 ediles en total -incluido el presidente del cuerpo Norberto Ast-, todos oficialistas y aliados. La decisión se tomó por unanimidad, pero sin la presencia de los concejales que integran el bloque opositor que más tarde argumentaron falta de diálogo.

En concreto, resolvieron adherir al Municipio capitalino a la fecha de elecciones de senadores y diputados provinciales, dispuesta por decreto 322 del Ejecutivo provincial.

De esta manera, se cumplió con lo establecido por el Código Electoral de la Provincia de Corrientes, en su artículo 54, de que esta convocatoria debía efectuarse con 90 días de anticipación al acto electoral, fecha que vencía justamente en la jornada de ayer.

Ya está todo en marcha para que los ciudadanos se pronuncien democráticamente y elijan quiénes los representarán en la Legislatura y el Concejo Deliberante los próximos cuatro años. Fabian Nieves

La sesión fue relámpago y se notó la ausencia de los ediles de la oposición. Más tarde, y en declaraciones a la prensa, explicaron la razón del faltazo.

Consultado al respecto, el edil Ataliva Laprovitta (PJ) sostuvo no ingresaron al recinto “por la falta de diálogo y porque no estamos de acuerdo con que se tome una decisión tan importante, a las apuradas”.

En el mismo sentido, su par Omar Molina (PJ) reflexionó también en declaraciones radiales que “hay una decisión que busca incidir en el principal partido opositor (PJ) y desdoblar los comicios para tratar de despegarse de la elección nacional”.

Se refirió además a los gastos que representa no unificar con los comicios nacionales, como sí lo hicieron varias de la comunas gobernadas por el justicialismo.

Más allá de las diferencias en posturas entre ambos bloques, la decisión de la fecha ya se tomó y el domingo 2 de junio en el cuarto oscuro habrá candidatos a diputados, senadores y concejales capitalinos, y los partidos políticos deberán apurarse a definir alianzas y postulantes para cada rubro.

Para la composición del cuerpo parlamentario capitalino se pondrá mucho en juego. Se van nueve ediles y quienes asuman en diciembre serán determinantes para resolver si el oficialismo mantendrá o no la mayoría que ostenta desde el inicio de la gestión de Eduardo Tassano.

El dato

El presidente del Concejo Noberto Ast, precisó que el próximo 2 de junio se elegirán -además de legisladores provinciales- 9 concejales titulares y 6 suplentes.