Preparan acciones del Plan de Embarazo No Intencional en Adolescentes en Goya

El Departamento de Adolescencia, dependiente del Ministerio de Salud Pública, participó en Goya de una reunión con la Dirección de Atención Primaria (APS), donde se planificaron y realizaron acciones del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Enia).

En la oportunidad, los equipos técnicos a cargo del Programa local brindarán asesorías en salud integral en las instituciones educativas y en los centros de salud dependientes de la Provincia: Centro de Salud 25 de Mayo, Itatí, Belgrano, Vital, Jardín, Sarmiento y Medalla Milagrosa.

En estos centros, a través del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, se proveen insumos y se colocan implantes subdérmicos a demanda y elección del adolescente, previo trabajo de asesorías.

“Para nosotros es un gran avance, más en lo que implica la atención integral de los adolescentes, a quienes se les brinda la cobertura en lo que respecta a la atención a sus derechos. Esto nos permite ampliar el alcance del Plan, que desde el año pasado hizo su bajada a Corrientes Capital, con resultados muy positivos”, indicó la directora de Educación para la Salud, Sandra Godoy.

El Plan tiene como objetivo llegar a toda la población adolescente, por ello se trabaja no sólo en las instituciones escolares, sino también en distintos espacios de la comunidad, como comedores y hogares, entre otros.

Desde los espacios de asesorías se brinda información en cuanto la salud integral, derechos en la atención de la salud, acompañamiento y acercamiento a los centros sanitarios, a través de turnos protegidos, con el fin de disminuir las tazas de embarazos no intencionales e infecciones de transmisión sexual, entre otros factores que afectan a los adolescentes.