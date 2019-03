Hoy Guau Trío tocará en El Mariscal

Esta noche a las 22 en El Mariscal se presentará Guau Trío. En la ocasión traen canciones de su segundo disco, Alma Guaraní. El material discográfico trae composiciones nuevas y clásicos reversionados bajo la ductilidad musical de Alejandro Ruiz, Jorge Castro y Lucio Sodja. El crítico musical Humphrey Inzillo escribió en la revista Rolling Stone: “La agrupación chaqueña de Guau propone un ejercicio de regionalismo crítico que transforma a clásicos del Litoral en standards universales”.

La velada se abrirá en esta oportunidad con temas como Mírame, Canto al Río Uruguay, La Caú, Trasnochados Espineles, entre otros. En el trío se coquetean el bastón de mando de la música, por momentos es el bajo, por momentos es la batería y por momentos es el piano. "La identidad del trío es una identidad colectiva. No es algo que se me ocurrió a mí y ahora sale. No, el trío tiene identidad con tres personalidades que aportan para formar una sola identidad en Guau Trío. Las experiencias de cada uno nutren nuestra identidad", expresó ya unos de sus músicos. La propuesta es una invitación al silencio jugando con la música.