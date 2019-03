Leo Mayer tuvo un muy buen debut y ganó en Indian Wells

El tenista Leonardo Mayer avanzó hoy a la segunda ronda de Indian Wells, primer torneo de la serie Masters 1000 de la temporada, tras imponerse sobre el estadounidense Reilly Opelka por 7-6 (8-6) y 7-6 (7-2).

Mayer, nacido en Corrientes y ubicado en el puesto 56 del ranking mundial de la ATP, consumó su victoria sobre Opelka (59) en una hora y 50 minutos en el partido que cerró la primera jornada esta madrugada.

El correntino, de 31 años, jugará su próximo partido frente al francés Gael Monfils (19), campeón este año en el ATP de Rotterdam que ingresó a Indian Wells como cabeza de serie directamente en la segunda ronda.

El historial entre ambos favorece a Monfils por 3-1 tras haberse impuesto en Acapulco 2009, Wimbledon 2010 y Buenos Aires 2018, mientras que la única victoria de Mayer fue el año pasado en Hamburgo.

El ganador del partido entre Mayer y Monfils jugará en la tercera ronda con el español Albert Ramos (91) o el italiano Marco Cecchinato (16), campeón el mes pasado en Buenos Aires tras vencer en la final al argentino Diego Schwartzman.

La victoria de Mayer se sumó a la que había logrado ayer por la tarde otro argentino, Guido Andreozzi, mientras que el restante que jugó en la ronda inicial, Federico Delbonis, resultó eliminado.

Andreozzi (88) le ganó al bielorruso Ilya Ivashka (96) por 7-6 (7-3) y 6-4, y jugará su próximo partido ante el serbio Laslo Djere (32), campeón este año en Río de Janeiro y al que no enfrentó anteriormente.

En el caso de avanzar a la tercera ronda, el tenista surgido del Club Harrod's en la Capital Federal jugará en esa instancia con el sudafricano Kevin Anderson (6) o el alemán Maximilian Marterer (99).

Otros dos argentinos, Diego Schwartzman y Guido Pella, ingresaron como cabezas de serie y debutarán recién en la segunda ronda.

Pella (34), campeón el último fin de semana en San Pablo (había sido finalista en Córdoba el mes pasado ), debutará ante el letón Ernests Gulbis (79) o el australiano Alex Bolt (125), surgido de la clasifiación.

El "Peque" Schwartzman (26), por su parte, se medirá con el español Roberto Carballes (111) o el estadounidense Ryan Harrison (104).

El torneo que se juega en el desierto californiano tiene como favoritos al serbio Novak Djokovic (1) y al español Rafael Nadal (2), y tendrá nuevo campeón, ya que no participa este año el argentino Juan Martín Del Potro, quien se coronó en forma brillante en 2018 tras imponerse en la final sobre el suizo Roger Federer.

Del Potro reapareció el mes pasado en Delray Beach y avanzó hasta los cuartos de final, pero no se sintió bien de la lesión en la rodilla que lo mantenía inactivo desde octubre de 2018 y entonces prefirió no jugar en Indian Wells y recién podría hacerlo en el torneo siguiente, el Masters 1000 de Miami.