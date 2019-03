Una propuesta para las juntadas con amigos

Brahma Chopp, la marca bandera de las cervezas livianas, presenta en Facebook su propio “chat-bot”: los robots que responden a tus consultas de forma automatizada, pero con un giro. El Che-Bot ayuda a los usuarios a planear mejor sin excederse y brinda descuentos para llevar la juntada.

Este nuevo bot, que estará disponible en la ciudad de Corrientes, refleja el compromiso de Brahma por brindar constantemente innovación al usuario y ayudarlo a tener la mejor experiencia con amigos. Esto implica pasarla bien sin excederse. Muchas veces, los jóvenes desconocen el cálculo adecuado de cuánto alcohol deben comprar según la magnitud del grupo, cuántas bebidas deben consumir, cómo afecta la comida en su estado y cuándo deben beber agua. Por esto, el Che-Bot de Brahma, además de brindarles beneficios y descuentos en snacks y taxis, los ayuda a despejar dudas de una manera entretenida y eficaz.

Para definir cuál es la fórmula para la mejor juntada, el Che-Bot evalúa la cantidad de personas que asistirán a la juntada, cuáles son sus gustos en bebida, a qué hora se reúnen, cuánto dura la juntada y si tienen planes para después de la reunión. Este cálculo lo hace tomando información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Ministerio de Desarrollo Social y de Salud de Argentina.

Para que no falte nada y los jóvenes puedan disfrutar al máximo, el Che-Bot otorga descuentos en proveedores locales de hielo, comida (Brahma generó una asociación promocional con PepsiCo que se hace efectiva en los kioscos de la ciudad) y taxis, para que no tomen y manejen.

“Uno de los consejos más difundidos en relación al consumo responsable plantea que no se debe tomar y manejar; pero también hay otras formas de aconsejar a los jóvenes para que disfruten sin excederse o sentirse mal.

Por esto, desarrollamos una innovación llamativa (y con toda la onda que caracteriza a la marca) que ofrece grandes beneficios para el consumidor, así como consejos no tan conocidos pero muy importantes”, expresó Julieta de Laurentiis, gerenta de Brahma en Argentina.

La firma

Brahma es la abanderada de las cervezas livianas, equilibrada en su esencia y elaborada por nuestros maestros cerveceros con la cantidad justa de malta, para así ser suave y refrescante.

Nace en 1888 y desde entonces tiene como objetivo ofrecer el sabor fresco y único de una cerveza tirada, en la conveniencia de una botella o lata.

Desde hace 130 años y hasta el día de hoy, Brahma sigue trabajando para acercar la cerveza más suave y refrescante en todos sus formatos: botella, porrón y lata.