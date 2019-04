Krujoski quedó contento con su debut en el TC Pista

La tercera fecha del campeonato 2019 del TC Pista que se corrió ayer en el autódromo de Concepción del Uruguay significó el debut de Humberto Krujoski en la categoría. El correntino finalizó en el décimo cuarto lugar durante la carrera, en la que se impuso Marcelo Agrelo seguido por Santiago Alvarez y Esteban Cístola.

Krujoski comenzó la carrera en el puesto 18, pero luego de un recorrido sin fisuras, mostrando sus cualidades al volante, logró una serie de sobrepasos que le permitieron adelantarse cuatro lugares.

“Estoy contento, pero no conforme”, remarcó Krujoski. “Si bien el auto funcionó bien, estoy convencido de que puede dar más, así que vamos a trabajar para lograr un mejor funcionamiento para la próxima fecha”, indicó Krujoski que corrió con un auto Dodge preparado por la estructura Castellano Power Team.

“Durante el fin de semana notamos que hubo una evolución constante del auto. Sabemos que falta mucho trabajo, pero es positivo haber conseguido una mejoría con el correr de los días. En lo personal estoy contento porque cumplí una buena labor, pude lograr sobrepasos netos, no cometí errores y me sentí cómodo”, finalizó.

Por su parte, el joven marplatense Juan Cruz Benvenuti (Torino) consiguió su primera victoria en el Turismo Carretera. El piloto de 22 años, radicado en Villa La Angostura, se impuso con un tiempo de 48:53.572 al cabo de las 30 vueltas de la final, que tuvo un cierre accidentado por los despistes de Jonatan Castellano, Agustín Canapino y Norberto Fontana.

La próxima fecha del campeonato se disputará el 14 de abril en San Luis.