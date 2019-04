La Copa Palacio tiene tres punteros

Tres punteros tiene la Copa Palacio, que organiza la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (Abcc) para los equipos de primera división, después de la disputa de la tercera fecha el pasado miércoles. Alvear, Colón y Córdoba se mantienen al tope de las posiciones con puntaje ideal. En tanto que Pingüinos logró su primera victoria.

El clásico de la jornada quedó en poder de Alvear que venció a Regatas 73 a 63, mientras que Colón dio cuenta de Hércules 75 a 57 y Córdoba superó a Malvinas 1.536 Viviendas 54 a 50.

Mientras que Pingüinos le ganó a Unión Arroyito 62 a 59 y salió de perdedor.

Además, El Tala triunfó sobre Juventus 72 a 57 y San Martín hizo lo propio ante Sportivo 82 a 61.

Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: Alvear, Colón y Córdoba 6 puntos (3 ganados – 0 perdido), El Tala (2-1) 5, Unión Arroyito (1-2), Regatas (1-2), Hércules (1-2), Pingüinos (1-2) y San Martín (1-2) 4, Juventus (1-1), Malvinas 1.536 Viviendas (1-1) y Sportivo (0-3) 3, y Sagrado Corazón (0-2) 2.

La cuarta fecha contempla los siguientes cotejos: Sagrado Corazón vs. El Tala, San Martín vs. Malvinas 1.536 Viviendas, Unión Arroyito vs. Regatas, Colón vs. Sportivo, Juventus vs. Pingüinos y Alvear vs. Hércules. Libre: Córdoba.