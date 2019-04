Fuerzas de EE.UU. están listas para intervenir en Venezuela

Por primera vez en la crisis en Venezuela, un miembro de la cúpula militar de EE.UU. ha admitido que las fuerzas armadas norteamericanas están listas para cumplir órdenes de intervención si así lo decide el presidente Donald Trump.

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, almirante Craig Faller, advirtió que su país "podría" encabezar una intervención militar en Venezuela para desalojar al presidente Nicolás Maduro si éste sigue en el gobierno a fin de este año.

Las fuerzas armadas estadounidenses están "contemplando varias opciones" y estarán "listas" para cualquier decisión que tome el presidente Donald Trump, dijo Faller en una entrevista publicada esta semana por la revista norteamericana Foreign Policy.

"Estamos en alerta; la crisis en Venezuela podría llegar a ese nivel a fines de este año si Maduro sigue en pie; sería así de grave", subrayó el almirante, según reprodujo el diario madrileño ABC.

Faller, además, incluye una variable importante en la crisis venezolana: el apoyo de China a Maduro. Hasta ahora, la atención de EE.UU. se ha centrado en el apoyo comercial y militar de Rusia, que envió 100 soldados a Venezuela el mes pasado, pero el almirante afirma, claramente, que cree que "China ha hecho una apuesta muy arriesgada y no está colaborando". Añade, además, que Beijing "no está respetando los derechos humanos, la soberanía y la democracia" en Venezuela.

La entrevista, publicaba por Foreign Policy en su edición del 8 de abril, revela que en los altos escalafones del ejército estadounidense existe el convencimiento de que la crisis de Venezuela no puede solucionarse solo con las presiones diplomáticas y las sanciones económicas aprobadas por ahora por la Casa Blanca. Y respalda las diversas afirmaciones de Donald Trump y su gobierno de que hay un plan de intervención militar en consideración. Estados Unidos es uno de los más de 50 países que desconocen el mandato que Maduro inició en enero pasado por provenir de elecciones que, a juicio de ellos, no fueron legítimas.

Desde entonces, Trump y otros altos funcionarios estadounidenses repiten casi a diario que "todas las opciones están sobre la mesa" con respecto a Venezuela, sin confirmar ni desmentir la posibilidad de una intervención armada.

Sin embargo, el representante especial de la Casa Blanca para Venezuela, Elliott Abrams, sugirió en diversas ocasiones que, al menos por ahora, la vía preferida por Estados Unidos para que Maduro deje el gobierno de Venezuela es la negociación.

Abrams culminaba esta semana una gira de tres días por Portugal y España para evaluar la situación en Venezuela con autoridades de esos países. Aunque Washington no reveló la agenda de Abrams, el propio diplomático reveló hace 20 días, en una entrevista publicada por el diario madrileño El País, que hubo una "conversación preliminar" entre funcionarios de Estados Unidos y España con el objeto de que este país albergue a jerarcas del chavismo.

Asimismo, Abrams opinó el jueves que "sería prematuro" pensar en una intervención militar extranjera para provocar la caída del régimen chavista.

"La situación está empeorando en Venezuela cada día pero no creo que en Europa, América latina, Canadá o Estados Unidos estemos pensando en este momento en una reacción militar", dijo entonces a la radio colombiana Caracol.